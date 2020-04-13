世界視線：美醫保千瘡百孔　疫情一發不可收

儘管新冠肺炎疫情在全美多州依然嚴峻，但總統特朗普仍多次提出復市要求，並聲稱已成立由政商界領袖及醫療專家組成的專責組，商討相關事宜。

特朗普念念不忘早日復市，可見疫情對經濟的打擊非同小可，倘經濟活動繼續陷於癱瘓，今年連任的大計可以休矣。問題是，疫情揭露美國的深層次問題千頭萬緒，單是醫療保險千瘡百孔，改革已是刻不容緩，否則再有疫症來襲，今天的悲劇只會重演。

美媒引述一位在紐約市醫院任職麻醉科資深護士的醫護人員，稱一位確診新冠肺炎的病人在決定是否使用呼吸機時，問了一句令他畢生難忘的話：「誰來付這張帳單？」有統計數字顯示，當新冠肺炎病人需要使用呼吸機時，死亡率可高達八成。該醫護人員慨嘆，當一個人面臨生死大限時，還在擔心將債留給家人，顯示這個國家實在大有問題。

在德國，全民有購買醫療保險的義務，法定醫療保險機構負責承擔用於感染新冠病毒後的全額醫療費用，甚至是在德國工作的外國人，只要被納入醫保系統，就不會「有病沒錢醫」。反觀美國，在二○一八年，估計非長者成年人當中，近二千八百萬人沒有購買醫療保險。有人計過數，一名沒有併發症的新冠病毒感染者，治療費用近一萬美元；若出現併發症，費用即增至二萬美元。

事實上，別說是治療，單是檢測費用就令不少人卻步，以致有高危人士運用「排除法」，即只檢測是否患上普通季節性流感以節省開支，饒是如此，埋單也要逾三千美元。更別提賓夕凡尼亞州一對父女，月前由美國政府派包機從武漢撤離，返國接受強制隔離，豈料最終收到近四千美元的帳單。

醫保改革面臨的最大問題，無疑是錢從何來？除了現存購買醫保者增加保費，就是向大商家埋手。佛蒙特州參議員桑德斯打着「社會主義」旗號參選，就明言一旦當選，將向華爾街「大開殺戒」，以支付醫保等一系列社會改革，他日前宣布退選當天，道指立即抽升逾七百點，商界視之為洪水猛獸，於此可見一斑。