美國右派民粹主義政客瘋狂地鼓吹製造業和企業從海外回返，特別是從中國調回。或許這可以爭取到媒體的吹捧，但事實可行嗎？

就算美國的企業回歸，這麼多年的去工業化，美國本土的製造業基礎已經敗壞，投資不足，生產的許多工序依靠進口。若要把完整的生產鏈重新建立，人才、科研、知識、設備都要大量投資，也不是三、五年可以完成的。而且荒廢了這麼多年，重新投資，重新學習，便是從後追趕中國及東亞、東南亞的生產能力。

當年美國製造業已敗於日本之手，近年日本則敗於中國，美國憑甚麼可在製造業的競爭中取勝中國呢？美國企業或許在半導體生產和大型飛機製造方面優於中國，但優勢正在縮窄，也是借助中國製造形成的強大市場才可以持續；少掉中國市場，單憑美國可控的國際和國內市場，助力弱於現在。

而在這些少數精密設備之外，一般工業製品，美國增設設備都可以生產，但是成本和效率均不及中國。若是市場開放的話，美國企業在美國的市場應是沒法與中國製造競爭，美國人也不會為了愛國而買質低價高的美國貨。

以往美國與日本競爭時，是借中國生產來打擊日本；如今要打擊中國，借東南亞生產已不足夠。若把生產搬回美國，弄巧反拙，便會變成打擊自己。反而，中國製造把生產鏈、供應鏈伸延至其他國家，成本更具優勢，美國本土生產的怎樣與之競爭呢？

美國能做的是閉關自守，回復二戰前的高關稅壁壘，這也會是美國勢力從國外撤退，騰出國際空間，讓中國與其他國家馳騁發展。但美國的既得利益者願意嗎？特別是美元撤退，美國科技發展缺乏外來人才而停滯。美國社會與人民的生活落後，美國的精英與民眾會安然接受嗎？美國的資本已經變成國際資本，追求的是不斷的擴張增長，美國閉關便是斷了國際資本的發展機會，它們會困於美國？抑或與美國脫鈎？或是在政治上要打倒閉關保守的民粹主義？

當然，美國還可以擴大國內非法移民，由現在的三千多萬倍增，用非法移民的血汗來降低美國的生產成本。但除了會帶來種種社會與種族問題外，美國的高關稅，別國也會同樣對付，美國生產便困於國內，難以有大的擴張。相反，中國及其他國家有廣大的世界發展，人口增加，市場擴大，科技進步，美國大有可能落入拉美發展的陷阱，每況愈下！

美國退守與否都難挽頹勢，似乎是非戰不可，但是戰爭可勝也可敗。