攻擊中國的三把刀：台灣刀、南海刀、香港刀，這些年老美一直在揮舞。現在新冠肺炎全球肆虐，老美確診人數「高踞榜首」，死亡人數超過二萬，世界第一。形勢如此可怕，老美的死亡人數、經濟民生被摧殘的程度，分分鐘超過二戰，它的抗疫能力從物質到精神、從領導者到國民素質到組織整合，都錯漏不堪。

美國政府在這個時候還有「閒工夫」向中國舞刀弄槍，不忘攻擊這個「美國最大的競爭對手」。儘管北京一再向老美發出「共同抗疫」的呼籲，並積極行動，提供抗疫物資、醫療設備等幫助，但在特朗普之流眼裏，老美疫情再嚴重，死再多人，也不能稍懈打擊中國、不能動搖和影響打擊中國的國策，從軍事、經濟、商貿、外交、文宣到法律等各方面，要把對付中國的三把刀舞得嗖嗖響。

特朗普就是要向全世界表明，老美的橫行霸道絲毫不減，對中國的仇恨和必擊垮之的決心絲毫不減。然而，更讓特朗普耿耿於懷的是，在這場世界抗疫中，他看到了中國的強韌，看到了中國從體制到國民素質、到領導人的能力等方面都把老美比了下去，他對中國的優勝又恨又怕。而中國只要堅持下去，假以時日，必能超越美國。

事實上，特朗普在許多方面都目光短淺，狂妄自大，不過他對中國的壯大和「威脅」還是很有「遠見」的。然而，他找不到解憂的方法，他不明白這個世界和人類文明發展的大勢大運、大經大法。是的，美國人的那一套曾經輝煌過，也還會有一段「夕陽無限好」的時光和景觀，但是始終不可能永遠，終會「從燦爛歸於平淡」。

這原因不在世界上其他大國崛起，而在於美國自身制度深藏走向反面、由強而弱的內在裝置。因此，老美和特朗普以中國為敵，以為打敗了中國就能自救，永遠稱霸，乃極為錯誤和愚蠢之見。美國人對自身制度的認識和歷史未來的想像還在小學生水平，特朗普的淺薄尤其糟糕。