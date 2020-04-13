美國總統特朗普是出了名的「大嘴巴」，口沒遮攔是其最大特點。尤其是面對這場世紀疫症，他顛三倒四，胡言亂語，不僅成為國際笑柄，也令手下尷尬不已。白宮幕僚及共和黨人擔心這位大嘴巴講多錯多，希望他減少亮相抗疫記者會，以免失言為民主黨總統參選人拜登「助選」。

這種擔心不是沒有道理。美國媒體最新調查顯示，拜登整體支持度已明顯領先特朗普，在應對新冠肺炎疫情、醫療、協助中產方面，前者領先幅度介乎九個百分點至十九個百分點，而不滿意後者抗疫表現的比率也明顯超過滿意比率。照此形勢發展下去，特朗普爭取連任的美夢隨時泡湯，難怪他老羞成怒，除了甩鍋中國，還批評世衞偏袒中國，更暗諷拜登與中國關係密切，連美國前駐華大使駱家輝也被指是「中方代表」，令人啼笑皆非。

面對疫情失控、物資短缺、經濟衰退、選情告急，特朗普黔驢技窮，只能獨沽一味靠抹黑中國來轉移視線。然而今時不同往日，美國國際影響力與過去不可同日而語，抹黑中國這一招未必靈驗了。早前在G7外長視像會議上，美國企圖以「武漢病毒」來污名化中國，結果遭其他成員國反對，可見美國再也無法隻手遮天。

最好笑的是，據說特朗普政府正研究「懲罰」世衞的方式，除了中斷資助，更不排除另起爐灶，設立一個新的國際衞生組織取而代之。看來他不僅高估了自己的號召力，更高估了美國的影響力，這年頭連盟國也未必聽其指揮，遑論其他國家，美國憑甚麼另起爐灶？特朗普聲稱美國是對世衞出資最多的國家，但沒有說出口的是，美國也是欠帳最多的國家，正如拖欠聯合國會費一樣，去年的世衞會費還有大半未交，今年的會費更是分文未付。美國枉稱世界唯一超級強國，更以國際警察自居，實際上自私自利，小裏小氣，既沒有大國風範，也沒有國際道義。