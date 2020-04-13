香港地小人多，擠滿七百萬人不夠地方住，政府還招呼萬多名不速之客來白吃白住，又破壞治安，引狼入室卻請不走，這群人用種種途徑來港，主要是偷渡入境後即以酷刑聲請取得行街紙，自稱難民其實是來港想食大茶飯。困擾香港多時的假難民問題仍然未解決，而且有惡化迹象。

新冠肺炎大爆發，人心惶惶，南亞幫空群出動，趁火打劫，近月牽涉多宗搶劫案，超市及便利店也不放過，又在鬧市開賭檔及販毒，簡直無惡不作，警方近年破獲的偽鈔集團多為南亞幫經手，近月破獲一個偽鈔集團拘捕十人，大部分是南亞幫假難民。年初在油麻地破獲唐樓單位偽鈔工場，檢獲大批「假大牛」、面值五百元的港幣偽鈔，拘捕兩名印度裔假難民。而且懷疑偽鈔集團透過無牌找換店以優惠兌換率吸客，從中詐騙巨款。由此可見，南亞幫無孔不入，衰過病毒，香港需要大手術把這毒瘤剷除。

可是政府養虎遺患，不但沒有趕客，反而消耗更多公帑來處理假難民，本年度用於處理免遣返聲請的預算開支超過十二億港元，是近六年新高，這些年來已白費六十億港元公帑。世紀疫禍令全球經濟衰退，香港福利及環境比南亞及非洲很多國家好得多，恐怕假難民潮一浪接一浪，未來日子相關支出相信會有增無減。

要根治假難民毒瘤，香港必須退出聯合國《禁止酷刑公約》，但這涉及中央層面，短時間未必做到，退而求其次，盡快設立禁閉式難民營，令假難民與香港社會隔絕，而且截斷其財路，大大阻嚇其他人偷渡的念頭。港英殖民地時代有難民營，特區為何不能設立？事在人為，無能政府不要再諸多藉口。歐洲收容難民帶來災難性後果，何況潛來香港的九成九屬假難民，立時遣返也不見得有損道義，繼續縱容才是對所有香港人不義。