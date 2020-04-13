港府廢官薪酬豐厚冠絕全球，即使減薪一成也是高人一等，如果他們辦事能力超卓，能帶領香港跨過難關，納稅人心甘命抵，可惜事實恰好相反，去年黑暴爆發，廢官嚇到腳軟，止暴制亂得個講字；今年又逢疫情殺到，廢官防疫後知後覺，永遠都是踢一踢動一動；現在經濟受創一蹶不振，正是港府出手紓困救市之際，偏偏又慢又拖，甩甩漏漏，令人氣結。

單是防疫抗疫基金遺漏了失業的打工仔，以及「炒散」的非正式僱員，這些人完全沒有受惠，商經局局長邱騰華昨日受訪時卻依然拒絕補漏拾遺，繼續叫這些人申請綜援，但申請綜援有資產限制，即使放寬也不是每個人能合資格，擺明見死不救，任由他們自生自滅。對於商戶經營最大困難是來自租金，邱騰華也是一味耍，指政府現階段未有計劃強制企業減租，讓企業減租後退稅的做法是把責任轉嫁予政府云云，總之就是NO NO NO。一味出口術叫業主減租，卻不肯提供誘因，連政府都不肯「蝕底」，試問有幾多業主會響應廢官所說與租戶共度時艱？

更不堪的是，目前樓價已步入跌軌，外界認為應盡快撤銷辣招。無奈財政司司長陳茂波又是一招耍字訣，指住宅物業市場跌幅仍然有限，屬有序調整，樓價仍然很高，很多人想置業都不容易，所以現時不是放寬需求管理措施的時候，以避免市場錯誤解讀，一窩蜂將樓價炒上去云云。

說來說去，又是少做少錯、不做不錯那一套，無非廢話。樓市辣招在上屆政府推行，當時樓價高企，炒賣熾烈，尤其是內地資金推高樓價，令社會怨聲載道，推出辣招無可厚非。但時移世易，一場黑暴復有一場疫症，經濟危如累卵，繼續一成不變，同坐以待斃無異。執政者之所以能坐享高薪厚祿，號令社會，是因為有先見之明，懂因時制宜。否則，只懂為官避事，納稅人何需高薪養廢？