近日，本土感染新冠肺炎的個案，每天都在單位數字，有時甚至只得一宗，看來香港疫情已經受控。世界衞生組織曾經點名稱讚香港和新加坡，指兩個城市抗疫成績優秀。但路遙知馬力，新加坡的人口比香港少，距離疫情發源地武漢亦較遠，如今的確診人數卻比香港多出一倍以上。

另一處防疫表現好的地方是台灣，至今確診者只有三百多人，若計及人口數量、國際交流密切程度等因素，今次全球防疫賽中排第一的當數台灣，香港大概應排在第二。

疫情在武漢爆發之後，香港對中國內地封關比台灣遲，一度為人詬病，但家家有本難唸的經，我反倒體諒特區政府。中國是全球第二大經濟體，與世界交流頻繁，不容易說封就封。台灣是最早對中國大陸封關的地區之一，但亞洲三大國際都會香港、新加坡、東京，封關時間都比寶島遲。究其原因，是偌大的台灣之內，根本沒有真正的國際都會城市，他們要封關，當然容易。

若比較幾個國際大都會，香港處理得比任何一個城市出色。世界上最繁華、先進的都會是紐約，但單一個紐約州，確診新冠肺炎的人數就超過世界上任何一個國家，表現實在「失禮街坊」。

檢點成績，香港今趟的防疫工作算是不俗，早在二月時，本欄已經敬告讀者不宜外遊，留在此地可能最安全。當時不少「黃絲」分子還歇斯底里地批評特區政府如何「廢柴」，以為外國的月亮更圓，如今比較下來，真替他們的言論感到尷尬。

事實上，本欄也經常批評政府，因為沒有一個管治者是完美的，總有可以改進的地方，批評就是一種鞭策。但是筆者不會為罵而罵，更不會因政治立場而障蔽了視野。這個年代心盲者實在太多，我撰文，經常抱着救得一個是一個的心態。