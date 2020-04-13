看同文寫立法會應全體減薪，真有同感！「尊貴議員」平時大言炎炎，對官員呵斥到青筋暴現，好不威風，好似公民黨立法會議員陳淑莊，「叫你stay home喎！點對得住醫護！」自己卻知法犯法，涉違「禁聚令」蒲吧！呢啲講一套做一套嘅行為，不就是梁啟超所指出嘅「用之不得其當，雖善言亦足以誤天下」咯！

同文就話喇，反對派政客平時連一毫子津貼都要賺盡，要他們減薪可能比死更難受。例如每年二百多萬元實報實銷的辦事處營運開支，以及資訊科技設備資助，不吃白不吃，反對派政客每年都大手大腳大花特花，公民黨郭家麒便曾被揭於上個立法會年度，短短兩個月內密集式購買三部同一品牌不同型號手提電腦，可謂吃相難看。至於教育界代表葉建源除了買電子產品，連雪櫃、空氣清新機都不放過，問你服未。老朽只能說，一個社會在大亂之前，無用之人愈來愈猖狂胡為，而好多問題都被莫名其妙的「合理化」。

老朽讀前輩大作，有幾則上世紀六十年代的故事，倒可見證甚麼叫清廉。像台北駐聯合國常任代表蔣廷黻於一九六一年任駐美大使，他甫到任就問其前任葉公超是怎樣用餐的。葉不宴客時，自付給廚房早餐費五元，中、晚餐費各十元。如宴客，宴席費就由公款開支。蔣廷黻蕭規曹隨，也比照辦理。而根據《胡適、葉公超使美外交文件手稿》中記載，葉公超駐美時使館經費不足，他就將全部薪資捐入館中公費開支。看官，這不正是古人所說的「非其道，則一簞食不可受於人；如其道，則舜受堯之天下，不以為泰」？

「不以為泰」的「泰」是過分的意思，香港反對派議員平時道貌岸然，舔到盡的嘴臉卻「泰」盡。老朽相信，如果陪姨媽姑姐食早餐、假期買份報紙可以報銷，佢哋都不會客氣，一於「實報實銷」，哈哈哈！