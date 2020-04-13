新冠肺炎席捲歐洲，歐盟多個重心國家如德國、法國、意大利、西班牙，連同脫歐的英國，各國至今新增個案仍然爆不停，西班牙成為歐洲確診人數最高國家，超過十六萬人；意大利確診人數居次，但死亡人數最多，逾一萬九千人。歐洲爆疫遍及多個國家，但確診人數比不上後期才爆疫的美國，現時美國確診人數高達五十多萬人，逾二萬人死亡，最新一日就新增近三萬人確診，情況嚴峻。

歐洲爆疫令人驚訝，沒想到歐洲醫學先進，亦遭新冠肺炎打個落花流水，而歐盟也是對新冠肺炎束手無策，最終就有人不滿辭官，歐洲研究委員會主席費拉里日前向歐盟請辭，原因是對歐盟應對新冠肺炎疫情的措施大失所望，又稱未能說服歐盟建立一個大規模科學計劃來對抗新冠肺炎，並指歐盟成員國完全缺乏醫療政策協調、財政支持政策屢遭阻礙、多國單方面關閉邊境等措施令他感到悲痛。

三月初新冠肺炎在歐洲爆發，原來費拉里已判定疫情是一場規模空前的災難，提議歐盟建立一個應對新冠肺炎的總體計劃，但遭反對，浪費控疫時間在政治風波，遲來抗疫就承受今天慘痛的後果。

無論費拉里的請辭原因有多少與抗疫有關，但辭官的理由與現時歐洲爆疫情況脫不了關係，不聯手抗疫，不調動醫療人力物力，歐盟成員國各自為政，暫時未受疫症威脅的國家就撒手不管，這如何稱得上是國際聯盟？即使歐盟架構如何緊密，但必須有人按疫情的警鐘。

歐洲國家一早就錯誤判斷新冠肺炎病毒的傳染力量，採用了感染後有自然抗體的處理，可是，不少受感染的長期病患者及長者，未產生抗體已戰敗死亡，病毒擴散一發不可收拾，歐洲國家才醒覺抗疫無能，此時要再組織聯合部隊抗疫，但各成員國已火燒眼眉，門前火也撲不掉，哪有餘力補青天！