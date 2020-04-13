在中共十八大之後因「塌方式腐敗」元氣大傷的山西官場，一度由於幾百位廳局市縣幹部被查辦而造成青黃不接。近期，該省再有選官用人新動向，五位廳級幹部空降擔任縣委書記，譬如，正廳級的山西焦煤集團總經理黃巍擔任洪洞縣委書記、副廳級的中國（太原）煤炭交易中心副主任王淵調任翼城縣委書記、省應急管理廳政治部主任張震海調任右玉縣委書記等。

這也是省委書記樓陽生履新後的吏治新動作之一。以往廳級幹部要進行歷練，往往安排市委副書記或市委常委，同時兼任縣委書記。而此次卻讓廳官下放擔任光桿縣委書記，並不多見。如黃巍官居正廳級，與市委書記、市長平級，而縣委書記只是正處級，比正廳低兩級。黃巍級別比市委副書記、副市長等還高，但只任縣委書記，在程序上還需接受市委副書記、副市長領導，看上去有乖體制。

而官方之所以如此安排，目的正是要這些廳官聚焦縣委書記主業、主職。過往以市委副書記兼任縣委書記，常造成兩頭分心，且通常以市委為重，無暇顧及縣委。山西特別強調，此次選派的五名幹部，需「全身心在縣區工作」，真正在基層摔打成長、建功立業。按照這一「墩苗」行動計劃，普遍降低等級下派，即選派年輕廳級幹部到縣委書記崗位任職，選派處級幹部任職鄉鎮黨委書記。

中共十八大之後，中南海對縣委書記崗位給予異乎尋常的重視。最高領導人二○一五年初親自主持召開中央黨校縣委書記研修班學員座談會，定調指出，縣委是執政興國的「一線指揮部」，縣委書記是「一線總指揮」，並部署中央黨校將全國縣委書記輪訓一遍。「不歷州縣，不擬台省。」基層工作經歷，成為選拔幹部的重要指標。

而此前一些「三門幹部」，即從家門進校門，畢業後出校門就直接進機關門的年輕幹部，被認為屬於「拔苗助長」，缺乏實際鍛煉，工作經歷存在短板。山西此次開風氣之先，大規模對年輕幹部進行「墩苗助長」，就是要補上「一線指揮部」這一課，再次考驗過關。

這一方式歷史上也曾出現過。上世紀八十年代，內地由於文革後遺症造成幹部斷層，不少幹部被突擊提拔，而後又回爐鍛煉，例如原安徽省委書記王金山，一九八三年在吉林由縣委副書記，越四級超擢副省長，後下放任白城地區行署專員，鍛煉四年後提拔為省委常委，重回省領導。如今山西「墩苗」，儘管性質不盡相同，但考量有很大類似之處。

從全國範圍看，這幾年年輕幹部遞升速度明顯放緩，「七○後」已年屆半百，剛剛才在副部級嶄露頭角。山西此次明確提出了「接班人」概念，指出「墩苗」行動計劃，乃是針對幹部隊伍梯次結構不合理、年輕幹部缺口大等突出緊迫問題，以超常規舉措加強年輕幹部選拔，以培養優秀接班人。這似乎是一個縮影，映照了當前的吏治境況，以及未來的施政方向。年輕幹部選拔力度將加大，亦將更看重地方主政經歷。