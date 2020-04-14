產評：內地救市須創新　消費升級順勢行

疫情持續肆虐，全球經濟驟然停頓，掌握着各地貨幣及監管資訊的國際貨幣基金組織（IMF）近期明言，今次世界經濟將遭受上世紀三十年代「大蕭條」以來最嚴重的衰退，恐怕要等到明年才見復甦迹象。就此，有意見認為，內地應參考歐美日等「直升機撒錢」式挽救企業及刺激民眾消費。不過，若以國情而言，內地反而可趁勢將「消費升級」，融入科技較純粹大水漫灌來得明智。

有調查指出，伴隨着全世界工廠停工、學校停課，以及商店停業，使近27億打工仔受影響。其中，12.5億人面臨之風險格外大，主要分布在酒店、食品服務、製造和零售領域，佔全球總勞動人口近四成，恐令今年世界貿易縮水13至32%，影響為史無前例。

面對如斯重大的災難，單靠派錢確實未必能百分百挽救經濟，尤其是中國人一向主張「積穀防饑」，傳統教育「節儉是美德」，若只向民眾派錢，或許部分會儲起來，能得到的經濟效益未必符預期。相反，如今疫情催生「宅」經濟，即所謂網購、網上教育、在家工作等新生活方式崛起，倘能善加利用大數據、數碼科技，甚至發行數碼貨幣等新經濟工具，或許可真正將救市所花的金錢落入實體經濟運轉，將乘數效應最大化，這才是救市所需的創新！

觀乎目前全球各地救市，最主要的精髓莫過於企業不倒、就業不差、消費不減！因此，不少政府選擇「直接注資」，務求穩住局面，惟這顯然是治標不治本，一旦疫情持續更長時間，再多的注資也會不勝負荷。若疫情完結，注資恐淪為覆水難收的困局，過去十多年的放水已證明，資金易放難收，怎解決債務過度膨脹的難題？就連經濟學家也束手無策。

簡而言之，怎樣以最慢的速度發債而有效率地救市，將成為今次全球格局大洗牌的關鍵！其實，內地在數碼支付早有優勢，民眾亦樂意採用。這樣一來，消費券起了重大作用，因大數據可估算到民眾花錢意欲。若配合數碼貨幣，則會令整個「消費升級」變得完整。事實上，內地早有研究由官方發行數碼貨幣，經過今次疫情，隨時順理成章地搶先成為全球示範單位！透過網絡精準落藥，將可減低純粹大水漫灌的副作用。

展望未來，可以預見的是全球形勢必因疫情而轉變，最終誰的債務增長較慢，誰的貨幣就更具保值作用，話語權必然更大。綜觀環球，幾無經濟體着力善用科技救市，而內地則大有條件及優勢，實可大派用場。