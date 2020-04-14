正論：等睇病等到死　醫療制度可悲

香港醫療制度千瘡百孔，弊病罄竹難書，新冠肺炎疫情令到公營醫療系統壓力大大加重，超越負荷，問題更加白熱化。為了集中資源處理肺炎病人，削減大量非緊急服務，其中尤以專科門診及手術特別受影響，病人慨嘆「等睇病等到死」。

公立醫院專科門診輪候時間過長，一直為人詬病，當中以骨科最嚴重，在疫潮爆發前，港島西聯網新症平均要等近三年半才可以見醫生，其他聯網也要等兩年。若病人要換關節，除了排隊門診，也要苦候手術期，新界西聯網最快也要等七年半才做到手術，令人咋舌。內科及眼科新症亦要等三年。有腳不能走，有眼不能看的苦況，一日也難忍受，何況等三五七年？

官字兩個口，何謂緊急或非緊急，由當局定義，往往忽視患者的病情。有嚴重坐骨神經痛的六十七歲的士司機，肌肉萎縮，無法走路及開工，太太辭工照顧，威爾斯親王醫院原本安排他在二月做手術，但院方在手術前一晚來電通知取消，覆診延至六月或有機會再延期，手術期要等覆診後才能評估，可說遙遙無期，病人痛楚難耐，用一萬元到私家診所檢查，獲告知再拖延有可能做手術也沒用，但他手停口停，無力支付私院手術費，惟有繼續等，最怕是等到癱也未有手術做。亦有一名腳部十字韌帶斷裂的病人，走路困難，影響工作，原於三月底覆診，但因疫情推遲到六月，何時做手術亦未能確定，心情如望天打卦，沮喪不堪。這兩位病人的例子只是冰山一角，其他公院專科病人也是飽受煎熬，痛斥醫管局安排失當。

曾幾何時，香港醫療體系享負盛名，醫護水平在世界前列，可是今非昔比，盛名不再，換上是千千萬萬負評。提起公立醫院服務，市民怨聲載道。莫道專科手術要等，癌病手術要等，就算急病前往公立醫院急症室求醫，等八至十多個小時也常聽聞。除非是生死關頭需即時搶救，否則無論多痛楚也要死忍輪候診治，耽誤病情勢所難免。近年流感高峰期，公立醫院急症室及病房經常爆滿，內科病床平均佔用率都超過百分百，要在病房走廊加設病床，睡走廊不但增加感染機會，亦損害病人權益及尊嚴。

香港人口急劇老化，對醫療資源需求不斷加大，現有公院系統不勝負荷，瀕臨爆煲，各界一早提出危機所在，但政府後知後覺，沒有與時並進，未有改革體制，任由醫管局淪為獨立王國，山頭主義盛行，聯網各自為政，高層肥上瘦下，曾被揭行政總裁年薪六百多萬元，高過特首林鄭月娥的五百多萬元。醫管局主席范鴻齡指比起商業機構而言，薪酬不算特別高。此話若成道理，私家醫生收入遠勝公院醫生，月入過百萬元大有人在，是否醫局應加醫生人工，令到與私家比較起來不算低呢？醫局反而曾想減醫生人工或拒絕跟隨公務員加薪，引起抗議才作罷，但已嚴重打擊士氣。醫護薪酬與工作量不成正比，紛紛轉投私營市場，形成惡性循環。

本地註冊醫生總數只有一萬四千多人，比例遠遜西方，再加上人口老化比歐美更嚴重，增加人手刻不容緩。但栽培一個有經驗醫生時間以十年計，單靠增加本地培訓，遠水不能救近火，而引入外地醫生來港，業界又出現分歧，阻力極大，審核過程又繁複，令外地資深醫生卻步。放寬外地醫生來港執業的呼聲從來不間斷，但只聞樓梯響，從來沒有突破性進展，政府不急病人急。醫管局又行政架構累贅，資深醫生轉任顧問醫生後行政工作過多，減少診症時間，更令人手問題惡化。醫管局這個白色巨塔，頭重腳輕，已瀕倒塌邊緣。

公院人手不足，資深及專科醫護嚴重缺乏，病人等到死，醫護也做到死，工作量過大更增加醫療事故機率，病人與醫護都是醫療體制下犧牲品。政府沒有想辦法改善，增加撥款如九牛一毛，未滿足社會需求。各界紛提出改善意見，當務之急是紓緩公營醫療系統負荷。

由於服務收費低廉，市民大眾首選到公立醫院求醫，致令公院不勝負荷。政府需杜絕濫用公共醫療服務，亦要疏導部分求診者往私營市場，醫局的公私營協作計劃範圍狹窄，業界紛催促擴展範圍，例如增加長者醫療券金額，以及分流有經濟能力的市民使用私營醫療服務，補貼費用作為誘因，以減輕公共醫療體系的負擔。另外，本地的中醫發展成熟，收費又相對私醫廉宜，當局應加強中醫在醫療系統角色，例如輔助基層保健，中西合璧治療部分病症等，這方面實在滯後，極有發展空間。

香港的醫療制度病入膏肓，需要全面進行制度性改革，必須多管齊下，首先要增加資源挽救公院危機。醫管局像隻老化大笨象，早就應該進行大手術修整，政府高官歎慢板，病人卻等不了，恐怕愈來愈多病人不是死於疾病，而是死在病態官僚之手。