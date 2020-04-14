功夫茶：政府懶理樓上吧　治安毒瘤急惡化

香港近排少打風，不過，近日竟然急風暴雨一齊來！不是嗎？但見樓上吧即使喺「禁酒令」後，旺角及尖沙咀一帶，仍有唔少人拉下口罩把酒言歡，當中更有人共享水煙，喺疫情仍如此嚴峻下，在密封空間吞雲吐霧，好容易會釀成集體感染，衞生署顯然執法不力！唔好話有議員憂心，小市民更怕怕咯！再咁確診落去，幾時有工開吖？

仲有吖！南亞匪幫近日又多處「起義」，多區都有南亞漢搞事，一時刀光棍影，幾十人追逐群毆，一時又有聲請印漢突對女同鄉施以鹹豬手！頃刻爹你媽你橫飛，咖喱洋葱味互追，你話係唔係勁過打風倍倍聲呢！

各位街坊，樓上吧同埋假難民呢兩大治安毒瘤，係香港兩大罪惡滋生溫床，喺疫情仍然持續而民生多艱下急速惡化，廢柴政府仍可以當乜都睇唔到嗎？功夫茶和本報「正論」幾乎日日鬧、時時刻刻提點要正視。嗱！政府一眾廢官若然再避政不作為，那就是抹黑臉照鏡子──自找難看！香港今日瓣瓣衰到貼地，問責高官個個人工高過西方政要，仲好意思扮雙目失明玩耍盲雞，無視治安毒瘤急速擴散，危及香港秩序？

要數樓上吧罪狀，都真係一疋布咁長！除了吸水煙、借酒販毒，更隨時成為黑幫新血或被誘作不道德行為；呢，近排一單涉嫌廁所強姦十五歲女童嘅案件，就係發生喺旺角嘅樓上吧！一般而言，此等樓上吧多設於高樓大廈內，加上隱蔽，警方上樓採取行動需時，又容易打草驚蛇，罪犯有時間清理罪證，無疑增加執法難度，同時容易形成「無王管」狀態。此外，樓上吧地方狹窄，人多聚集杯上杯落、吞雲吐霧之際，又缺防火設施及走火通道，安全成疑，一旦發生火災，後果實在不堪設想！

講到尾，樓上吧根本百害而無一利！既然藏污納垢，係罪惡滋生嘅溫床，點解政府仲發咁多牌？搞到油尖旺一帶樓上吧氾濫成禍！阿哥，香城無處不飛花就正啫！依家樓上吧就處處開毒花，有牌嘅多如雨後春筍，無牌嘅又多到難以計得準，當局咁都睇唔到，有冇搞錯，係發雞盲定故意包庇啊？稍有兩分知性感性嘅市民，都知道政府應大刀闊斧向呢啲有牌或無牌嘅樓上吧開鍘啦！除惡務盡，一間樓上吧都唔應該留低！

香港對樓上吧同埋假難民呢兩個毒瘤，再不正視，治安肯定永無寧日！古人說，人一旦墮落，就會不辨善惡，也就無法理解正直之士嘅譏諷評議！本報長期循循善誘而廢柴政府再不作為，香港只會一直沉淪至萬劫不復！勿謂功夫茶言之不預也。