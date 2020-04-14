神州觀察：非洲豬瘟再殺到　按下葫蘆浮起瓢

早前有外媒報道稱，內地當局應對新冠肺炎疫情的手法與處理非洲豬瘟疫情如出一轍，說到底就是瞞報疫情的慣性操作所致。如今前一個疫情剛有所控制，後一個疫情又接二連三冒了出來，形同按下葫蘆浮起瓢，說明根源問題不解決，只會永遠陷入顧此失彼境地。

農業農村部日前通報，甘肅酒泉市及陝西榆林市分別發生一宗非洲豬瘟疫情，前者於兩車從外省運來的豬隻中排查出疫情，涉事三百二十隻生豬死亡三隻；後者亦因有散養戶引入外購小豬所致，存欄的四十九隻生豬死了三十九隻。事後兩地已啟動相關應急響應機制，完成無害化消殺程序，及正展開疫情排查追溯工作。

而在此前，農業農村部表示自今年三月以來，全國累計出現近十宗非洲豬瘟疫情，並有一宗發生在湖北神農架林區的野豬感染死亡事件；此外，甘肅隴南市自三月以來亦發生過兩宗相關疫情，合共超過兩百隻豬死亡。除了神農架那宗，其他的都存在異地違法調運問題，為此當局早前已下發通知，決定自四月一日至六月一日集中展開為期兩個月的專項整治行動，表示不會讓不法分子有機可乘。但很明顯，當局並未做到。

做不到之餘，當局更喜歡自吹自擂，正如農業農村部新聞辦近日就相關專項行動答記者問時稱，自去年十二月以來的數月時間未有報告出現非洲豬瘟疫情，總體防控形勢向好。誰都知道，這段時間剛好撞正新冠肺炎疫情爆發，並因封城抗疫導致全國交通運輸中斷，自然沒有跨省調運生豬之事發生；三月之後各地交通陸續解封，於是相關違法行為又接連湧現，這更加說明非洲豬瘟疫情至今仍十分嚴峻。

此前數月間未出現非洲豬瘟疫情報告，就更加有問題了，當中肯定涉及瞞報造假問題，否則三月之後接連出現的疫情又是從哪裏來？事實就是，官府向有瞞疫前科，從二○○三年的沙士就開始瞞，十多年後依然如此，非洲豬瘟和新冠肺炎疫情爆發之初，當局都曾聲稱會做到公開透明，將疫情及時上報，結果還是能瞞則瞞，拖延防疫。

一邊鼓吹疫情可防可控、總體向好，一邊是豬死人亡，很快全國失守；豬農主動向政府報告疫情，政府不是不肯前往檢疫，就是將之劃入普通豬瘟；新冠肺炎「吹哨人」屢遭打壓，地方官員和國家公共衞生系統官員遲遲不公開疫情訊息，疫情通報機制一再淪為擺設，重蹈覆轍，何其荒謬。如今內地不但需要全民復工復產，養豬業亦需盡快恢復生產，兩者也帶來疫情傳播風險。遺憾的是，當局對待兩類疫情的方式完全一樣，說明在他們眼中，人和豬沒甚麼分別，都是數字而已。