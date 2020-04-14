世界視線：疫病未除謀兵戈　白宮欲剿馬杜羅

美國陷入全球最嚴重的新冠肺炎疫情，卻無阻白宮繼續清除拉丁美洲後花園的眼中釘。上月底，美國司法部對委內瑞拉總統馬杜羅及十四名高官，發起毒品、恐怖主義等刑事追責。特朗普隨即增派軍隊進入加勒比海，加緊對委國的「緝毒行動」。一九八九年美國以緝毒名義入侵巴拿馬，舊戲似乎又將重演。

美國防長埃斯珀聲稱，針對委國的軍事行動得到廿二個盟國支持，美軍驅逐艦、海岸防衞隊巡邏艦已聯同空軍、特種部隊聯合部署，強化美國在區內的禁毒能力。在過去近兩年持續受到國內親美勢力政變和美國極限施壓的馬杜羅不甘示弱，本月三日下令全國炮兵部隊總動員，準備為國家和平而戰，並指美方真實目的是要搶奪委國的石油資源。

由於事發之際正值全球疫情加劇，白宮的軍事調動即使在美國國內亦引來惡評，質疑特氏當下仍不肯全力抗疫，反而試圖趁委國忙於招架疫情時踩上一腳。有關注拉丁美洲政策的美國智庫專家稱，現在不是開啟戰端的時候，因為此舉可能導致當地爆發嚴重人道危機。

反對出兵的人士更指出，白宮對委內瑞拉的強硬打壓，無異於趕馬杜羅入窮巷，這使得他更難接受美方提出的民主化進程。另一方面，由於委國政府的政軍高層一併被列入刑事追究之列，亦變相促使他們團結在馬杜羅周圍。而在過去，美國一直試圖瓦解委國軍隊對總統的忠誠。

更何況從國際局勢來說，中國、俄羅斯均明確表達了對馬杜羅的支持。目前中國醫療專家小組正在委國協助防疫工作，相比之下，美國卻忙於展示船堅炮利，顯得不合時宜。因此美方智囊建議，白宮當前應透過可靠渠道向委國提供人道救援，藉此強化華府的影響力。

特朗普反指委國的疫情，正是因為政府的貪腐而加劇，暗示只有推翻馬杜羅才能救委國人民於水火。但這又帶出了新的問題：新冠肺炎病毒已在美軍蔓延，以致發生航母艦長為同袍安全而吹哨的嚴重事件。考慮到台海和中東局勢吃緊，美國真的還有餘力在拉丁美洲操戈嗎？