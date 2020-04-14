美國特朗普政府最近的政策頗令人費解，一是美國號召國民回國，二是簽令懲罰拒絕或拖延本國公民離美回國的國家。

前者可能是擔心美國公民受困於海外疫情嚴重的國家，要求他們回國避疫，以免對政府構成要救援的責任和支出。後者也是以公共衞生為由，美國政府害怕外國公民在疫情之中患病，增加美國醫療體系的壓力，要把外國公民趕走。

特朗普的「美國優先」已經變成極端的自私自利，對外國公民是如此，對本國公民也是如此。這個自私自利只是特朗普政權的利益，為了連任當選，為了控制國會弄權，為了逢迎特朗普的金主和權勢富豪群體。但特朗普等人的右派單線思維卻不知道這樣的政策，正是給美國霸權主義掘下墳墓。

美國經濟經過上百年的經營，海外規模實質大於國內，國內也依靠外貿，這樣的全球化依靠美國企業在外操作，讓美國公民回國可以避疫，可惜美國新冠肺炎疫情更嚴重，避難變成投奔重疫區。而海外美國企業沒有美國公民在經營、監督，怎可保證暢順運作和美國的控制權？特朗普更鼓勵美國企業撤回美國，在海外美資企業的外國僱員又怎會安心幫美國賺錢呢？而新近歸依美國的外國人為避疫、為工作，或許便要放棄美國國籍和居留權。

避疫只是短期，影響卻是長期，加上美國貿易戰與對外國的無理欺凌，美國企業在國際市場可能會受到報復而兵敗如山倒！這便是美國企業走回第二次世界大戰前的情況，從國際市場退回本國市場。

美國人口三億多，非法移民約三千多萬，不少地區經濟和產業靠的是非法移民的血汗支撐，這些非法移民都是別國公民，為了在疫情中保住美國醫療體系而要趕他們離開美國，既缺乏人道主義精神，也會沉重地打擊美國疫後經濟的復甦。而且打擊的不僅是普通勞工，還有通過留學在美國工作、申請居留入籍的龐大合法技術工人和專家學者，把他們趕走，可以節省一時的支出，討好選戰中的保守右派選民，可是將他們趕走，疫後不易再召回，經濟、科研不少環節便失掉人才，美國本地人才和勞工不易填補上去，結果可能得不償失。

全球化是美國資本的國際化所推動，特朗普等民粹右派的「美國優先」便是逆全球化，一是與美國國際化的資本為敵；二是與全球國家為敵。真的可以藉此挽救美國的衰落嗎？無論如何，在當前疫情中，美國怎樣都已失了領導全球的能力，特朗普的作為只是更多的打擊。