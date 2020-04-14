《基本法》頒布三十周年，而香港回歸二十二年，「一國兩制」已走樣變形，香港管治問題叢生，北京大權旁落，反對派「愈戰愈勇」，外部勢力干預香港攻勢凌厲，扶持代理人奪取管治權明火執仗，香港政治風波不絕，到如今暴亂橫行，港英餘孽、洋奴漢奸、無間道從偷偷摸摸到公開跳出來。

香港與內地關係被挑撥離間、煽動仇恨至「勢同水火」的地步，「港獨」分裂勢力乘勢而起，大肆活動，與台獨、藏獨、疆獨等合流，在山姆大叔指揮下參與香港奪權鬥爭……所有這一切，都令香港《基本法》要考慮修改了，以適應形勢的變化，令北京當年收回香港、實施「一國兩制」、頒布《基本法》的初心得以貫徹始終。這個初心就是實現國家統一，保持香港長期繁榮穩定，維護國家主權、安全和發展利益。然而，香港這些年的形勢正和這個初心相牴牾，並朝着危險的方向快速發展，於是《基本法》是否考慮修改的問題被提了出來。

問題當然要討論，朝廷也不可能對香港存在的嚴重局勢，對涉及《基本法》適應現實變化、貫徹「初心」使命的問題視而不見。對北京而言，最重要的，是確定修改《基本法》的政治方向。這個方向必須對頭，修改《基本法》才有積極意義，才能保障「一國兩制」行駛在正確軌道上，才能糾正香港亂局。然而，修改《基本法》畢竟陣仗很大，費時較多，香港局勢的危險等不得，決定香港大局和「一國兩制」歷史命運能否轉危為安的「窗口期」只有兩、三年，而當下能不能叫停九月立法會選舉、能不能堅決徹底的「止暴制亂」、能不能推出二十三條立法實乃關鍵。

事實上，朝廷時下並不需要修改《基本法》後才能夠「扭轉乾坤」，目前「中央全面管治權」中公布的「十項權力」，只要用好，就能打好「叫停選舉」、「止暴制亂」、「完成二十三條立法」的組合拳，而打好這套拳，正是今後修改《基本法》時保持正確方向的大前提。