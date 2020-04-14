當美國特朗普政府正急於甩鍋，將散播新冠肺炎病毒的責任推給中國，英國和德國科學家的研究卻顯示，疫情初期在各地傳播時突變成三個毒株，而最原始的病毒類型在率先爆發疫情的武漢並非主流，反而常見在美國及澳洲的患者。這說明甚麼？說明病毒可能來自不同地方，武漢未必是主要源頭。

在此之前，中國防疫專家鍾南山曾判斷，疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。不少西方傳媒和政客對此表示質疑，香港有些人鸚鵡學舌，既刻意妖魔化內地，更充當美國辯護人。現在連歐洲科學家也認為病毒源頭可能不止一個地方，他們又如何解釋？

科學不會騙人，美國《紐約時報》引述另一項研究報告，指紐約州大部分新冠肺炎病例由歐洲傳入，而不是中國。這只是據實報道而已，沒想到又踩到特朗普尾巴，竟像潑婦似的破口大罵，宣稱這是「假新聞」，更指《紐時》「想重回中國，可悲」。其實最可悲的恰恰是他本人，作為堂堂大國總統，言行粗鄙，面目可憎，不僅辱沒自己的身份，而且影衰整個美國。

事實上，無論新冠病毒源自何處，每個國家都有責任防疫。中國一月初已開始定期向全世界公布疫情，更不惜犧牲巨大經濟利益，採取封城等措施防止病毒蔓延。反觀美國政府漫不經心，一直沒有積極防疫，特朗普更稱新冠肺炎與普通流感沒有分別，將相關部門的警告當成耳邊風。直至美國疫情失控，他才知道大事不妙，但一切已經太遲了，不管如何甩鍋，如何向中國潑髒水，都改變不了美國確診病例和死亡人數世界第一的事實。有美國評論文章指出，成千上萬美國人正在死去，而特朗普卻在洋洋得意地自吹自擂；當美國人正面臨財務崩潰，不知道買食物、付房租的錢從哪裏來，而特朗普卻在斥責州長們沒有給予他足夠的奉承。莫非這也是「假新聞」？