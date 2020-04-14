經濟蕭條，大小商舖企業都在大出血，有些還能夠勉力支撐像吊鹽水，有些已經捱不住結業。香港變死城，政府要負最大責任，施政無方，既不能開源也不懂節流，動用儲備便是最後一招，政府推出兩輪防疫抗疫基金救亡，單是第二輪基金便耗用一千三百多億元，財政司司長陳茂波日前發出警號，指經濟不景將影響今年的稅收和賣地收入，加上紓困措施支出大增，本年度的財政赤字恐會大幅增加至二千八百億港元以上。

特區財政儲備一下子由逾一萬一千億降到八至九千億港元左右，餘下款額相等於政府十四至十五個月的開支，現階段還未至於山窮水盡，但距離坐食山崩的境地其實也相差不遠了。財爺說要保住市民飯碗及經濟元氣，吊命錢可以支撐多久？強心針只能在緊急救命時打一、兩次，之後再打便會弄巧反拙，反而會加速死亡。世界性經濟衰退，外圍經濟環境轉差，外貿接近冰封，遊客不來了，市況處於被動形勢，政府不能坐以待斃，一定要想辦法搞活經濟，各界紛紛獻計，其中一個可行方法便是撤銷樓市辣招。

樓市一直被視為經濟動脈，可以帶動相關行業，包括地產、金融、保險、建築及裝修業，樓市給辣招綁死，在疫情陰霾下交投更慘淡，這些行業現在都是一池死水。其實受到疫情打擊，樓價已有向下望趨勢，辣招本用來遏抑樓價飆升，現在意義日漸減低，已經可以說是完成歷史任務，要求盡快撤銷辣招的呼聲日隆，財爺仍拒撤辣，指樓價仍然很高，現時不是放寬辣招的時候，以避免市場錯誤解讀，將樓價炒高。議員批評財爺拒撤辣是不切實際，「一日到黑都驚見鬼」。

撤辣有助刺激交投，令業主可以套現獲得資金再投放入市場，同時可以吸引外圍資金，增加經濟復甦機會，為官者應審時度勢，救市要講時機，錯過了便難回頭。