美國白宮首席經濟顧問庫德洛日前在一個講座上擺明車馬，向全美企業呼籲：在中國的美國公司應考慮撤離中國，由美國政府提供全部的搬遷費用支持。這個呼籲應該是響應早幾天日本紓解新冠肺炎疫情的方案，要求日本製造商把生產基地遷出中國，宣布提供二十億美元的資金用以支援日企搬回日本，另外二億美元支持日企搬離中國轉向東南亞等亞洲其他地區。

這些動作明顯是借解決新冠肺炎疫情導致的中國停工、引致全球生產鏈斷裂為理由，改變原有的貿易安排，實行「逆全球化」路線。換句話說，美、日基本上對經濟上抑制中國已有一定的共識，現正開始部署。

要全面撤出中國並不容易，美、日雖然有不少生產和製造工序轉移到中國，但這些生產工序的擁有權很複雜，屬全日資或全美資的企業應該絕少，佔了絕大多數屬於合資企業，要撤離中國有一定困難。廠房機器設備都在中國，難以遷離，也沒有理由就此棄置，技術投入後也無從抽走，美、日方又不可能放棄這些合資企業的在華權益，他們可以做的，極其量是不再作新投資，如果是用技術來換取合資企業股權的，最極端是維持現有技術水準，不再注入新技術。若這些合資企業生產的是部件，部分成品出口到外地裝配的話，只能在以後技術更新時另起爐灶，把製造部件的工序放回美、日，或找其他生產地區重新設廠。無論是遷回本國，或者轉移製造部件的工序去第三國，就算不理會工資可能增加，都同樣要面對當地原料和配備供應，以及工人技術是否跟得上問題，帶來的成本增加不是簡單的兩地工資比較。

美、日企業在華的另一重要合作模式是代工，例如蘋果手機的生產裝配，基本上是採用代工模式，在華負責裝配的代工廠是富士康，配件來自不同國家地區，中國只佔很小部分。在華整個生產過程中，蘋果並沒有重大投資，所以談不上遷回，富士康也一早部署了分散投資，裝配代工廠並非單在中國。就算整體裝配生產線撤離中國，對中國的影響其實不大，因為中國只是賺取起碼的裝配工資。但如果把裝配工序遷回美國，帶來的成本增加，可能對蘋果的影響更大。

美、日聲稱要撤離中國，基本思維是走「逆全球化」路線，打算重新組織生產的供應鏈，寧願忍受較高成本，也要打斷原本的全球化秩序，轉為走國家主義保護主義路線。中國近十多廿年的經濟發展對國際貿易依賴很深，整體經濟也以全球化作規劃。這次美、日的撤離中國呼籲如果成為事實，可能會觸動中國的整體經濟格局。