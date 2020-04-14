立法會於去年十月復會後，內會一直無法選出主席，至今已經半年，連新任命的終審法院首席法官人選也因內會運作陷入癱瘓而無法通過，整天吵吵鬧鬧，虛耗時間，簡直不知所謂。結果，國務院港澳辦忍不住開腔，批評主持選舉的議員和部分反對派議員為了謀取政治私利，濫用權力試圖「政治攬炒」，令人質疑有違議員宣誓誓言，構成公職人員行為失當，予以強烈譴責。問題是，譴責對這些政客有用嗎？

由六年前的佔中開始，反對派的所作所為不止「政治攬炒」這麼簡單，而是攬炒之餘還要奪權變天，這個意圖在反修例黑暴已暴露無遺。區議會選舉大勝讓他們初嘗甜頭，九月立法會選舉勢必要再下一城，楊岳橋之流已經揚言，一旦立法會贏得過半議席，必會反對所有政府議案和撥款，不將香港搞死不罷休。他們反中亂港的意圖彰彰明甚，譴責顯然並不足夠，不將之上升至敵我鬥爭，只會讓他們有可乘之機。既然他們干犯了公職人員行為失當，律政司是否必須跟進並起訴？

反對派之所以囂張至此，之所以完全不將中央放在眼內，正是覷準中央鞭長莫及，並自恃有司法保護傘而為所欲為。回歸以來，律政司一直對反對派百般包庇，壹傳媒黎智英更仿似有免死金牌，壞事做盡也毫髮無損。儘管早前因為涉嫌刑事恐嚇和非法集結被檢控，但最終結果如何仍是未知之數。

由是觀之，中央要落實全面管治權，要立法會回復正常運作，就必須先從整頓司法入手。律政司作為維護法治的部門，更須率先換血。律政司司長鄭若驊知法犯法，其身不正，做甚麼也沒有說服力可言，換血便應從換掉鄭若驊開始。廢官不除，香港不可能有撥亂反正的一天。當然，港府出名一片黃，其他部門瘀血亦須逐步清除。港府急不及待宣布九月第一個星期日為立法會選舉日，是與反對派裏應外合嗎？