很多人不懂得如何衡量管治者的能力，往往錯將魚目當珍珠，所以愈有民主選舉，愈容易選出庸才當政。良好的判斷力不易培養，有時要作全面斟酌比較才能得出合理結果，當代民智低落，難怪民主制度的發展前路維艱。

不少人以為國運昌隆，就代表管治者精明；衰落時，就代表管治者能力不濟。答案可能是，卻不一定，箇中的微妙處要懂得細緻辨清。你在三十歲時以米飯為主糧，身體強健，動若脫兔；到九十歲時改以麵條為主糧，卻髮白齒搖、步履維艱。你可不要傻不楞登，從此得出結論，認為米飯的營養價值高於麵條，前者會使人強壯，後者會使人孱弱。

一般人在青壯時期的體魄都會較耄耋之年為佳，跟以甚麼作主糧沒有必然關係。同樣道理，有人在國運上坡時執政，有人在下坡時掌權，社會興衰究竟是管治者的運氣使然，抑或是他們的能力導致，你就要懂得判斷。

一九九七年香港回歸祖國後，經濟發展不如英國殖民地時期，很多人就遽下判語，說特區政府的管治水平不如港英，進而神化了英國人的能力，說牛津、劍橋大學訓練出來的，都是如何出色的政治家。

這種思維上的謬誤，本欄已經多次指正，告訴你上世紀七、八十年代，「亞洲四小龍」同時騰飛，不獨香港如是，那只代表港英的管治者有運，並不代表有能。

早前，突如其來的新冠肺炎疫情便讓一切見出真章，出身牛津大學的英國首相約翰遜處理得一塌糊塗，更因為輕視疫患而使自己也染上病。事發之後，讓一位半輩子不停吹噓英國政治、文化的香港專欄作家也忍不住表示：「這下子忽然令人覺得香港的林鄭月娥比英國首相高明許多。」可憐這類不懂得衡量問題的人，往往就要如此自打嘴巴。