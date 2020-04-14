美國的新冠肺炎確診人數已突破五十五萬，死亡人數超過二萬二千，是全球病歿人數最多的國家，全美五十個州同處於重大災難狀態。與此同時，美國媒體發布民意調查，民主黨的前副總統拜登，以百分之五十三比百分之四十二的支持率領先特朗普。美國疫情之嚴峻，事前恐怕沒有人會估到，而作為總統嘅特朗普，能置身事外嗎？能逃過防疫、抗疫不善嘅指摘嗎？

事實上，早在小布殊和奧巴馬當政時期，美國在國家安全委員會中，就有流行病應對方面嘅專職，負責協調衞生部、國防部、疾控中心、國土安全部等；然而，特朗普上台後，持續削減衞生部門的預算和編制，這說明特氏低估了流行傳染病的風險。而在西方國家，對新冠肺炎一直不當回事，像英國首相約翰遜便因掉以輕心而中招；法國總統馬克龍與收治確診病例醫院嘅前線醫護握手，交流全程無人佩戴口罩；更令人錯愕不已的是，瑞士一名女議員因為是全場唯一戴口罩者，竟被議長以一句「不摘口罩就請離場」趕出聯邦議會大廳！

西方人認為「有病才戴口罩」的觀念牢不可破，之不過如今疫情擴散得這麼厲害，特朗普也不得不改口，建議全國民眾要戴上非醫學用口罩上街，但他依然表示戴口罩是自願性質，他本人選擇不戴口罩，又廢噏甚麼「圍巾比口罩佳」，其人之「唯我獨尊」和「固執」於此可見一斑！

有美媒知名評論家日前發表文章，詰問「特朗普還有人性嗎」？斥責他堅離地，看不到全美老百姓在疫情下的無助；並指在特朗普身上，他甚麼都感覺不到，只有悲傷！文章稱，成千上萬的美國人正在死去，而特氏卻洋洋得意地吹噓自己有不少電視觀眾支持。美國人面臨財務崩潰，冇錢交租和買食物，特氏卻斥州長們沒有給予他足夠嘅奉承，看來他的「自我」會令他得到應有嘅教訓！