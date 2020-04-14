新冠肺炎全面打擊經濟消費，所有家庭多是留家抗疫，全球對石油需求下跌，令油價插水下跌，如果按現有產油量繼續生產，只會造成產一桶就蝕一桶，甚或存貨過剩價格繼續低於生產成本，不少石油開發商破產倒閉，引發另一重損害經濟及失業問題。

石油輸出國組織與俄羅斯等產油國最新達成減產協議，同意五至六月每日減產九百七十萬桶原油，等於全球產油量的一成，也是歷來最大幅度的減產。不過仍未達到原先計劃每日減產一千五百萬桶的目標，現在就迫使石油輸出國組織更多成員及非成員加入減產，令每日減產量達到佔全球產量兩成的二千萬桶。而減產的壓力只是開始，未來仍要在全球經濟下行壓力下再度減產。

美國經濟數據顯示，在新冠肺炎疫情影響下，全球高達三十億人沒有開車，令原油需求急跌三分之一，若各產油國能共同促成最大的減產目標，五月開始供求預期能稍為平衡，紓緩油價壓力。可是，產油國的大幅減產成果，對布蘭特及紐約期油造價的助力只是曇花一現，早段油價回升百分之八後，最後倒跌百分之一至三，反映後市對石油需求前景不樂觀。

可以說，產油國大量減產所能造出的效果是自保，在供求失衡下，石油欠缺買家，沒有人願意冒險在現階段購入大額原油期貨，原油低價徘徊就連生產亦無法回本，白蝕的生意沒有人會碰，故減產能保住多少就多少，無法讓這個動作刺激經濟向上。

全球經濟下滑，國際貨幣基金組織預期明年亦不會好景，即是說各國或國際組織大額投資促進經濟措施，需要一段時間才能見效果，但還要看疫情的持續性，經濟若長時間在低位無法反彈，石油需求會再下跌，直接影響產油國的復甦能力，屆時另一個以石油為主的經濟板塊倒下來，出現全球經濟大蕭條的危機更大。