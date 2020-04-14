歷時十個月的黑暴行動至今仍未結束，持續暴亂為香港社會帶來各種破壞，去年底的黑暴高峰期，暴徒幾乎每逢周末或假日都會上街「打砸搶燒」，大量公共及政府設施被毀，港鐵車站屢遭縱火破壞，暴亂甚至蔓延至多間大學校園內。

綜合政府公布數字，單計修復黑暴破壞的維修費及應對暴亂的額外開支，至少需要二十一億元，將全由市民埋單！由去年六月至今年二月，修復黑暴破壞的維修費包括港鐵車站設施、紅隧、七百四十組交通燈及八十七個交通標誌；政府物業包括立法會大樓和幾十個政府物業；公共設施包括一千四百多個安全島、約五十五公里欄杆及二萬二千平方米行人路磚；被破壞的食環署設施包括一千二百多個垃圾箱和一百一十八個回收箱的重置費，以及暴亂後加強清潔街道的開支。

上述還未計中大、理大及城大的維修費。中大宣布自費七千萬元復修校園；城大經初步評估，估計損失以億元計；受損最嚴重的理大至今仍未透露修復費用，專家估計或逾二億元，而大學的維修費隨時由政府找數。

除各項維修費，政府還要為應付暴亂付出額外開支，黑暴期間警隊工作量繁重，需經常加班工作以致警員逾時工作津貼大增，涉及的開支已達九億五千萬元。

在黑暴影響下，社會各行各業損失慘重，據政府經濟顧問辦公室估算，單是零售、餐飲和酒店業的經濟損失就高達一百五十億元，其中還未包括其他行業的經濟損失，以及打擊外資投資信心的「無形」損失和香港的國際形象。此外，企業結業潮和裁員潮亦陸續出現，令打工仔的飯碗及生計隨時不保。根據政府統計處公布，二月失業率創九年新高。因不少企業縮減營運時間或暫時休業，裁員、減薪或放無薪假等，令失業率和就業不足率上升的同時，僱員收入亦減少，就業市場的受壓面將進一步擴大。

黑暴攬炒重創本港營商環境，造成經濟元氣大傷。但泛民反對派從不譴責黑暴的行為，只歸因於政府抗疫不力和疫情衝擊才令經濟步入寒冬，這根本就是無視事實、顛倒黑白。泛民反對派還在抗疫嚴峻時刻繼續煽惑黑暴衝擊，意圖延續黑暴攬炒的政治能量，為一己政治私利，不惜毀掉眾多打工仔的飯碗和中小企的生計。

如果本港經濟沒有被長達十個月的黑暴攬炒重創，就算面對新冠肺炎疫情的短期衝擊，有暫時困難也應可克服，但現在很多企業先遭黑暴重創，再遇疫情，則難以繼續經營。所以事實上，黑暴攬炒才是本港結業潮、失業潮、減薪潮出現的根本原因。但反對派如公民黨卻揚言，九月立法會選舉反對派若贏過半數，將變本加厲攬炒立法會，反對所有政府議案及工程撥款！立法會在反對派操控下，香港將萬劫不復！

立法會選舉將在九月舉行，五月二日是選民登記截止日，廣大選民要用選票發出最強聲音：要安寧，不要暴亂；要建設，不要破壞；要正能量，不要負能量。市民要認清黑暴對香港的影響，為正義，為香港未來，利用手中一票，踢走支持煽動攬炒的反對派和黑暴分子。