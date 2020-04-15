神州觀察：測溫槍市場紛亂　為賺錢不擇手段

奸商的本質就是不分時節、不顧道義責任、不擇手段賺錢，就像新冠肺炎疫情發生以來，不論防控形勢吃緊階段，還是疫情向好後的復工復產之際，都讓口罩、測溫槍等防疫產品淪為搶手貨，卻也為不法奸商製假售劣，坑蒙拐騙，賺取不義之財提供了絕好時機。

有內媒日前披露，各地企業持續推進復工復產，紅外線測溫槍再度成為必備防疫物資之一，然而有不法商販通過中介私售生產認證書，令眾多無牌劣質測溫槍流入市場；更有政府部門為應對市場緊缺形勢刻意放寬審批門檻，等於鼓勵企業製售偽劣產品。饒是如此，相關產品仍供不應求，有商家趁機囤貨，壟斷市場，只批發不零售，起步就是一萬件；且坐地起價，賣的盡是三無產品。

更有無良之人玩弄空手套白狼手段，呃人錢財。廣州警方月初通告一宗相關騙案，有人以賣測溫槍為名詐騙六百多萬元，惟其手頭上根本沒有該貨品可售；當地警方及藥房亦需立起告示牌提醒市民不要上當，可見有關現象已經混亂到何等程度。惟在市場一窩蜂搶入之下，紅外線測溫槍亦呈飽和狀態，原本被炒高的價格出現大幅回落，大量囤貨的商家更需蝕本甩賣，上演了一場場荒謬劇，亦見盡了人性的貪婪與醜惡。

測溫槍的遭遇更成為疫情期間整個醫療防護用品市場的縮影，其他防疫物資或多或少都存在同樣的經歷。最高人民法院近期發布八宗妨害疫情防控犯罪典型案例，當中不乏囤積居奇、哄抬物價，製假售假、牟取暴利及以虛假訊息詐騙財物等行為；像江蘇南通有人連援鄂醫護人員也好意思騙，性質極為惡劣及可恥；而一些地方屢現銷售假冒偽劣口罩，賺取黑心錢之餘，更帶出嚴重危害人體健康的隱憂。

將疫情災害當作難得的發財機會，如何坑人都狠心下得了手，何其沒有人性；況且自家同胞也能坑，對外國人下手更加不必皺眉頭。早前廣東東莞市就有商人慫恿同行製造假的測溫槍賣給美國，好讓對方疫情氾濫；亦有內地男子嫌「中國製造」名聲不夠臭，在工廠裏抓取大堆口罩擦鞋，一旁的拍攝者更笑言「有錢、任性、不差錢」，盡皆淪為「豬隊友」。須知內地當局近期為重塑國際形象，洗脫「病毒輸出國」的污名，正在積極向國外提供防疫物資，怎知頻爆質量問題，反而招致更多非議，實非所願。

中國海關近期亦截獲各類有問題出口防疫物資，或搞虛假申報，或偽造成其他物資，花樣繁多，無非都是為了錢，就是沒人考慮國家形象。商務部日前連夜叫停兩家國內企業防疫用品出口，明言是因質量問題被外方退貨，叫人情何以堪！