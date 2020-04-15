產評：全球經濟同攬炒　互信較印錢重要

一場世紀疫情，迫使全球以世紀印錢的方式急救，惟過去逾十年的經驗已實證，單靠放水絕非萬靈丹，反而衍生出極端民粹主義及貧富懸殊。今次疫情過後，單是全球格局轉變，包括供應鏈、資金鏈、需求鏈等核心問題，將繼續纏繞各國，考驗領袖智慧。因此，全球缺的不是救市力量，而是彼此互信！

由於有了上世紀「大蕭條」的經驗，各國不敢怠慢，為市場注入巨量資金，以免激化失業浪潮，觸發社會不安。據市場估算，截至明年底，疫情恐使全球經濟損失達5.5萬億美元，相當於世界生產總值8%左右。單是三月，七大工業國的央行資產購買規模接近1.4萬億美元，為○九年四月金融海嘯高峰2,700億美元的近五倍。足見今次危機規模空前，絕非一般衰退周期。不過，瘋狂放水絕非沒有副作用！過去逾十年，就驅使了全球債務暴增，截至去年激增至255萬億美元，較○八年金融危機爆發前高出40個百分點或87萬億美元。債務危機早成計時炸彈，只要其中一條引線被點燃，威力無法估計。

也許有人說，過去放水救市沒有產生惡性通脹，故不用杞人憂天。那麼，我們要問的是，為何無甚通脹呢？除了資金主要流入資產市場而非實體經濟外，更重要的是科技進步，使供應鏈發展成熟，各地可按需要，以最便宜的成本生產，將經濟學上的「比較優勢」發揮得淋漓盡致。可如今全球大勢是有意改變「合作」潮流，寧可成本貴一點，也不想太倚賴單一國家供貨。其中，日本會撥出22億美元，幫助製造商將生產基地遷出中國，受資助的企業可把生產地點遷回日本，亦可轉移到其他國家。

誠然，疫情令全球看清了供應鏈弊端，同時破壞過去互信及低通脹根源，倘加上銀紙驟增，超級通脹恐是必然的惡果！須知道供應鏈建設殊不簡單，中國之所以成為「心臟」，當中除了有足夠的勞動力外，還需要配合生產彈性，有些產品是不能在較熱的氣候下投產，反之亦然，而中國在地理上具備優勢，再加上文化底子厚實，企業「窮則變，變則通」，才能成為「世界工廠」，這絕非偶然，亦非其他地區能輕易取代。

因此，若各地往後分道揚鑣，貨品生產成本必然驟增。那時全球面對的不只是貧富懸殊及民粹主義，而是超級通脹蠶食購買力，社會動盪隨時推向戰爭邊緣！近期金價急飆，相信不只是純粹避險，而是「聰明錢」也警覺到往後銀紙變廢紙的巨大風險，實不容輕視。