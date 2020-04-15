世界視線：特朗普輸打贏要　復市淪政治決定

美國總統特朗普日前透露，將成立經濟工作組，商討在未來數周內解除全國疫情封鎖措施，但包括紐約州州長科莫等隨即表示，各州何時恢復運作，應由他們決定。對此特氏反擊，強調自己有權決定以何種方式及何時恢復經濟。

對於聯邦政府是否有權決定各州的內部事務，以至如何界定哪些屬「各州內部事務」，專家們有不同意見。但人們可以看到的是，特氏決定何時介入，卻充滿政治考量，並非出於對民眾安危、國家興衰的責任感。

如果要用兩個字形容特氏處理新冠肺炎疫情的手法，相信非「甩鍋」兩字莫屬。由最初將矛頭指向民主黨以及搞「假新聞」傳媒的「抹黑」、「造謠」，再到「甩鍋」中國隱瞞疫情，然後是世衞組織「偏袒中國」，總而言之，千錯萬錯皆是別人的錯。

事實上各州政府恰恰是特氏「甩鍋」的對象之一。疫情發生之初，包括測試劑、呼吸機等醫療物資嚴重缺乏，以致各州要靠價高者得的方式哄搶，面對州政府要求援助，特朗普兩手一攤，指州政府應該自己做好病毒測試工作，聯邦政府不可能「在街上擺攤，幫助你們進行測試」；聯邦政府也不是「船務文員」，不可能替州政府購買大量物資再管運送。更有甚者，原本負責協調分配物資的聯邦應急管理局（FEMA），倒過來加入「競拍」的行列，炒高醫療物資價格。

最過分的還是，特氏在分發醫療物資時大搞親疏有別，部分共和黨人擔任州長的州份，特別是那些在年底大選中屬必爭之地的搖擺州份，更備受厚待，如俄亥俄州的共和黨州長德萬早前向特朗普投訴食品及藥物管理局官僚習氣嚴重，影響當地N95口罩的流通，結果特氏親自過問，並開了綠燈。

特朗普如今才想起自己的「總司令」身份，無非是因為不想風頭被州長們蓋過。最新民調顯示，對所在州政府處理疫情的滿意度，平均高達七成二，對特氏的滿意度卻只有四成六。問題是，特朗普決不能輸打贏要，復市決定一旦做錯，難再將責任推卸給別人。