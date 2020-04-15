功夫茶：反對派狂拉布　議員有負天職

有道是「國家將興，必有禎祥；國家將亡，必有妖孽」。看看今日香港時運不濟，昔日嘅「香港速度」已成笑話；立法會更是妖孽為患，反對派一味拉布，只破壞不建設！阿哥，立法會之所以淪為「垃圾會」，豈是無因？

呢！立法會內委會自去年十月復會至今接近半年，共舉行咗十四次會議，燒咗六百八十萬公帑，至今仍未能選出正、副主席，如果咁都唔算藉程序惡意拖延，點先至算吖？拉布拉到離晒罩，導致十四條法案和八十條附屬法例未能得到處理；同時，大量涉及經濟民生和社會發展嘅重要立法無法進行；此際疫情嚴峻，細路失學大人失業，經濟雪上加霜，作為民意代表嘅「尊貴議員」，不是更應急市民之急，以大局為重嗎？

古時「清談」誤國，今反對派則「拉布」誤盡蒼生，同樣令人有「今古真兒戲」嘅共鳴。反對派長期如此拉布玩嘢，再不就是敲枱叫囂擾亂秩序，蹉跎歲月，確實以搞死香港為職志。身不正，言不信，難怪港澳辦及中聯辦都忍不住開聲，批評主持內會主席選舉嘅公民黨議員郭榮鏗和部分反對派議員為謀取政治私利，濫用權力試圖「政治攬炒」，其所作所為令人質疑有違議員宣誓誓言，構成公職人員行為失當。

反對派至叻無理取鬧，視「一國」冇到，港澳辦明是主管香港事務嘅中央政府機構，其發言人對香港事務作出回應，係善意提醒喺咁艱難時期應該立刻「撥亂反正」！可惜反對派仿似被叛國禍港嘅壹淫媒漢奸黎落咗蠱，阿爺稍出一句聲，不是說「無的放矢」就係「干預」，有違《基本法》云云。各位街坊，香港特區問題叢生，管治權旁落，洋奴漢奸、港英餘孽、無間道周不時跳出來「挑機」，就係睇死北大人把「五十年不變」當成「五十年不管」！

然而，時移世易，眼見反對派愈來愈得寸進尺，「一國」豈能再吞聲忍氣！豈能任「一國兩制」變形走樣？嗱！連一向行綏靖政策嘅特首林鄭都忽然覺「今是而昨非」，要硬起來了！佢都指出中央關心港澳事務係理所當然，否則難以確保「一國兩制」落實。林鄭更忽然不避事，劍指郭榮鏗拖延選舉、癱瘓議會鐵證如山、不容抵賴，又批評個別議員，要求外國就香港內部事務評論甚至對香港作出制裁，指這些人才是赤裸裸嘅干預。這真是自佢上任特首以來，難得聽到嘅「人話」！

可惜嘅係，林鄭轉頭就話，至於是否需要檢控，則要由律政司獨立決定，佢不宜評論喎！嗱！林鄭失敗在未能「慎取左右」，搵個知法犯法嘅「避政司司長」鄭若驊跟進，都真係同和尚借梳冇乜分別！亂臣賊子要除，廢官也一樣要除！