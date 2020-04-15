在總統特朗普統治下的美國，已成荒謬國度，甚麼都可能。

據報道美國以公共衞生為理由，可強迫外國政府把在美國的本國公民撤走。內地論者認為是針對中南美洲在美國的非法移民。中南美洲若新冠肺炎疫情嚴重，在美國的非法移民也多患病，美國當然會把他們趕走。把驅趕的費用全部由中南美洲國家支付，美國甩掉責任。不過，中南美洲的非法移民，是美國血汗勞工的主力，人數幾千萬，把他們趕走，對美國經濟沒有好處，更重要的是政治上沒有大好處，反得失西班牙裔的廣大選民。

最近，特朗普及其極右聯盟主攻中國，旁及亞裔，選舉宣傳也誣指對手前副總統拜登親中，也積極攻擊世界衞生組織與中國在疫情中的工作等等。特朗普是決意在美國社會裏妖魔化中國，把所有問題都推諉中國。特朗普執政不力，連任選情見淡，便用帶有強烈種族主義色彩的假新聞煽情，以挑起社會的種族矛盾，把白人、黑人、西班牙裔的矛盾轉移為與中國及亞裔的矛盾，借此爭取選票。這已經有納粹黨在德國二戰前選舉的傾向。

但這剛是開始，總統特朗普在疫情打擊下選情出現更大的危機時，他和他的極右政客會怎樣呢？他的新招正好用來對付中國人。在肆意詆毀中國及中國人的種族主義宣傳加強的同時，除了攻擊制裁中國企業，重掀貿易戰，還可以大條道理指控。

中國人與新冠肺炎病毒相連，美國要隔離病毒，便要把中國公民趕走，不管是合法還是非法。不論工作、留學還是探親，都一併趕走，且要中國政府負責出錢出力把他們撤離美國。撤離不力，美國政府可以施加懲罰。第二次世界大戰時，美國政府對付在美日本人的手法便會重演。現時因仍未在戰爭狀態，在美的中國人還不至被囚禁，而是遣返。但遣返之前相信也難免有集中隔離，變相囚禁。

或許，特朗普未必行使這一已屬戰爭邊緣的做法。但備而不用，卻是對中國及在美中國公民和華裔的最大威脅。

內地還有不少國人對美國阿諛奉承，看不出新冠肺炎疫情暴露出美國制度的缺陷、醜惡，和近年來美國無理欺壓中國的劣行和背後的陰暗意圖。他們是樂於移民美國，捨中國國籍寧作美國的二等公民，甚或連公民也不是。今後幾個月他們當可看到美國政府對中國人、亞裔的迫害。當特朗普真的要驅趕在美中國公民之時，他們會怎樣反應呢？

荒謬的總統會作出荒謬的政策，中國政府與中國人怎樣回應呢？