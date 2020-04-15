根據中國憲法和香港《基本法》，朝廷公布的中央對香港全面管治權，主要包括十項，一是特別行政區的創制權；二是特別行政區的組織權；三是對《基本法》的制訂、修改、解釋權；四是對特別行政區高度自治的監督權，重點是對法律行使備案審查權，對行政長官和立法會產生辦法修正（權），對終審法院法官、高等法院首席法官的任命和免職行使備案（權）；五是對行政長官發出指令權；六是外交事務權；七是防務權；八是決定特區實施全國性法律及對特區實施全國性法律的增減（權）；九是宣布特區進入戰爭或緊急狀態、中央政府在緊急狀態下發布有關全國性法律在特區的實施（權）；十是中央根據需要向特區作出新的授權。

上述十項權力顯示，中央對香港全面管治權涵蓋行政、立法、司法三大權力領域，只要運用好這十項權力，就可以解決香港目前的主要問題，包括「止暴制亂」、叫停立法會選舉、二十三條立法，打退反對派的猖狂進攻和搗亂破壞，打退外國勢力的干預，令香港管治正常運作，法治得以維護，經濟民生得以提振，社會穩定，一國與兩制不走樣、不變形，行穩致遠，暫不需要修改《基本法》。如果中央全面管治權行使不了，運用不好，修改《基本法》就定不出正確的方向，或修改得「再好」也無意義，甚或會引起更大的社會政治混亂，中央全面管治權成為笑柄。

香江府衙不久前已「暫定立法會選舉九月六日投票」，據稱這是按照「常規」必須在約半年前定出選舉日期。這個「暫定」可圈可點，據稱是和當前疫情屆時不知會否影響投票有關。不過，誰都知道，行政長官、香江府衙和反對派打心眼裏希望選舉如期舉行，就算沒有疫潮而在暴亂未平之下，社會上有強烈的聲音要求叫停這場不公平、不公正、不安全的選舉，他們也是要把「選舉進行到底」的。

現在只有朝廷運用中央全面管治權發出叫停「指令」，才能阻斷災禍發生。當然，這要看中央的魄力和擔當也。