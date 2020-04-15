詩人說，卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。香港反對派政客氣燄囂張，橫行無忌，依恃的正是「卑鄙者的通行證」。他們為反對而反對，為拉布而拉布，導致立法會烏煙瘴氣，耗能空轉，內委會開了十四次會議依然無法選出正、副主席，簡直是天下奇聞。

面對如此亂局，香港的市民無不憂心忡忡，中央更是看在眼裏急在心裏。國務院港澳辦及中聯辦罕有地分別發稿，強烈譴責反對派政客濫用權力試圖政治攬炒，有違議員宣誓誓言，構成公職人員行為失當。今次措詞頗為嚴厲，反映中央對立法會亂象已忍無可忍。

忍無可忍，就毋須再忍。港府對立法會空轉束手無策，一味望天打卦，中央只好主動發聲警告。反對派政客郭榮鏗指港澳辦及中聯辦並無任何權力或資格，影響及評論立法會及各委員會運作。這分明是胡說八道，香港回歸後所有權力都來源於中央，立法會更是根據《基本法》運作，為何港澳辦及中聯辦沒有權力或資格評論？外部勢力對香港指手畫腳被視為理所當然，反而中央一出聲就被批評干預「一國兩制」，這到底是甚麼混帳邏輯？

過去正因為中央對香港放任自流，對所有亂象視而不見，香港才會淪落到如此地步。尤其是這場歷時十個多月的黑色暴亂，既暴露了反中亂港勢力奪權陰謀，更暴露了外部勢力利用香港顛覆內地的圖謀。當美國和英國都在香港追求各自利益，扶持政治代理人，作為主人家的中央政府又有甚麼理由對香港撒手不管？更何況，香港問題已不僅僅關乎特區繁榮穩定，而且關乎國家主權安全和整體發展利益，中央豈能置身事外。近年中央調整對港政策，由「五十年不管」改為強調擁有「全面管治權」，無疑是化被動為主動，但口說沒用，要為香港撥亂反正，關鍵在於行動。如何行動？不妨拭目以待。