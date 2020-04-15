相信不少人，包括自己或親友都有向公院急症室求診經驗，除了部分人濫用服務，大多數都是急病才衝往公立醫院急症室求醫，可是通常要等候數個小時才獲得診治，等十多個小時也不是奇聞。大家可以想像病者的煎熬，但也難怪責醫護，他們每一個人只有一雙手，也接收不了這麼多病人。公院長期超負荷，急症室要等，上病房也等，內科病床爆棚超收，病人要睡病房走廊，簡直是第三世界慘況。

公立醫院其中一個排隊重災區是專科門診，港島西聯網骨科新症平均要等近三年半才可見醫生，其他聯網也要等兩年。疫潮下暫停非緊急服務，預約覆診也要取消，更加令輪候時間無限延長。一名年近七十歲的職業司機，因為嚴重坐骨神經痛，若不及時做手術恐會變癱，但排在二月的手術因疫情被取消，要等六月覆診後再排期，病情恐惡化難以補救。據悉若要換關節，門診與手術輪候時間加起來超過十年，人生又有幾多個十年？對於長者來說，可能等到死也未能做手術，含恨而終。

造成這荒謬現象，表面上為資源問題，供不應求，政府以增加撥款來應付危機，猶如抱薪救火。實際關鍵是香港的醫療制度弊病太多，需要徹底進行制度性改革，習非成是的醫管局最先應該整頓。肥上瘦下，疊床架屋，行政凌駕醫療服務。醫者父母心，但變了行政人員便鐵了心，不單止離地，也背棄執業救人的初衷。聯網山頭主義盛行，部分醫院如發配邊疆，資源及人手均不如龍頭醫院，大家看看新聞，會發現爆出醫療事故來來去去都是那幾間。

絕對不想怪罪醫護，他們承受的壓力難以想像，不少人紛紛轉投私營市場，令公院人手更不足，留低的相信大部分都是想服務大眾，只是太多事情控制不了。要怪只能怪醫管局，已膨脹成為毒瘤滿身的怪胎，必須大刀闊斧救亡。