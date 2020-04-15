歌神許冠傑在四月十二日舉辦了一場網上演唱會，為香港抗疫打氣，我的網友群組普遍反應正面，爭相提醒到時收看，演唱會後也在臉書節錄轉播，引起熱烈討論。據主事人公布，演出歷時約一小時，三個官方網上平台統計，總觀看人次為二百五十多萬。另外本港的幾個免費電視台同時轉播，相信也保證了最佳收視率。

許冠傑能夠站穩香港歌壇的「歌神」地位，有其重要原因，一是他的歌曲通俗貼地，唱出小市民的心聲，能夠引起廣大聽眾共鳴，成功把本來地位相對低下的粵語歌曲提升到殿堂層次，開創了香港的粵語歌壇地位，一度成為全球華人重要流行文化象徵；二是形象正面，許氏兄弟的成功，是一代香港市民的投影，他們在公共屋邨成長，憑優異學業成績進入當時競爭激烈的本港大學，取得學位後再投身娛樂界，得到可觀成就。他們的經歷，曾經被市民奉為香港成功的典範：不計出身，憑個人努力加上運氣，創下奇迹。他們是上世紀六十至八十年代成長一代的共同回憶，經歷了艱苦奮鬥的歲月，取得小康之局。

許冠傑在演唱會重唱了他的經典金曲，也為香港抗疫打氣。香港正經歷着前所未有的風浪，經濟不景，商戶倒閉，失業率攀升，就算保住職位的也可能面對減時減薪壓力。許冠傑演唱會上頌揚香港，鼓勵堅持奮鬥，充滿勵志意味，顯示了他對逆境中市民的好意和祝願。他本是為個人演唱會作準備，演唱會因疫情取消，他大可等待疫情過去。以許冠傑今天的聲譽和地位，已到無求之境，現今卻組織這場網上演唱會，不收報酬與眾同樂。單就這點心意，已令人佩服。

這次演唱會普遍受到市民讚賞，偏有少數凡事政治化的新一代獨排眾議，發文排斥。有人說許冠傑已一把年紀，歌曲與時代脫節，高唱甚麼香港精神，鼓勵努力奮鬥早就不合時宜。也有人認為「只談風月不談世事，那個想像的香港都已過去」，在面對反修例風波和新冠肺炎疫情的年代再沒有叫座力，聽到這些舊歌只會覺得他「離地」。

九十後成長的一代，沒有經歷香港艱苦奮鬥的歲月，不了解上一代的成長經歷還情有可原，但無論時代如何變化，一些重要的價值觀如努力、團結、奮鬥、守法等始終不變。這些價值觀歷久常新，是社會的凝聚力，不會因為時代而改變。新一代政治人奢談理想，不惜把市民本來平和安定的生活摧毀，為他們的政治目標弄到經濟萎縮，民不聊生，他們正需要跟上一代好好學習艱苦奮鬥精神，重拾維持社會安穩進取的價值觀。