特朗普抗疫無能，美國確診新冠肺炎人數居高不下。惟總統先生連亡羊補牢的門面工夫都懶得做，反而忙着卸責甩鍋，甚至對勇於說真話的官員一律以「滅聲」手段處理，教言必美國標準的本港反對派政客和黃絲愚民情何以堪？

美國過敏與感染疾病中心主管福奇日前接受傳媒訪問，直言早在二月中已建議特朗普在全國實施社交距離措施，但白宮當成耳邊風，直到三月中疫情失控才發出指引，坦言若及早保持社交距離，就會有更多確診患者獲救。這還不止，又有傳媒踢爆，特朗普曾詢問福奇為何不讓病毒「沖刷全國」，原來是指群體免疫，福奇力阻並警告這方法會令很多人死亡，特朗普才悻然作罷。

不問可知，對於這些指控，特朗普不是一貫地指摘為假新聞，就是在其個人推特發文死撐。果不其然，他先是批評傳媒發布假新聞，繼而吹噓未聽取任何建議前，早已禁止來自中國的旅客入境，同時轉發前共和黨國會議員洛蘭一則批評福奇言論的貼文，加了是時候開除福奇的標籤。後來迫於輿論壓力，他才改口稱不炒福奇。

正所謂，上有好者，下必甚焉。在特朗普治下，別說無人敢講真話，就連美國的醫院也有樣學樣，要醫護噤聲。華盛頓一家醫院的外科醫生接受當地報章訪問，談及保護裝備及病毒測試設備不足，報道刊出後旋即被解僱，而這僅是冰山一角。芝加哥有護士僅是向同僚發電郵提醒當值時要多穿保護衣，同樣被炒。疫症當前，好應該團結抗疫，偏偏由特朗普到一般醫院，舉凡有人說出不中聽的話便要滅聲，抗疫救人不及面子重要，民主人權云乎哉？

反觀本港黑醫護在保護裝備不缺之時鬧罷工，不理病人死活，唯恐天下不亂，而且講明不許醫管局秋後算帳，結果沒有一個黑醫護被炒。真想問反對派和黃絲們，港府和聯邦政府到底哪個才是暴政？