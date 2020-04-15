新冠肺炎病毒傳至美國、歐洲，這些世上最先進的國度，因染病而留醫甚至死亡的人數遠超過其他地區，愈富貴愈倒楣，情況太特別，美國及歐洲部分管治者受不了這種打擊，不好好檢討自己處理新冠肺炎疫情不力，反而想出一個鬼主意，將責任推到中國政府身上。這年頭，不少歐、美國民頭腦簡單，據說很多民意調查均顯示，大部分受訪者支持對中國政府索償，有人更獅子開大口，要求二十萬億美元賠款。

現代社會怪可憐，人們容易受政客蠱惑，如此荒謬的論調竟然仍可惹來附和者眾，而這些還是世界上教育水平最高的國度，想來，你真是莫之奈何。

自己染病就狀告傳染給你的人，道理根本上是講不通的，否則每年流感高峰期過後，各國積壓的官司文件，疊起來大抵可以跟阿爾卑斯山比高。退一步說，如果你認為自己不是在正常情況下被傳染，而是因傳染者隱瞞病況、刻意播毒所致，那麼你起碼要去找證據、找相關的權威去支持自己一方。

世界上不存在百分之一百公正的專家，只要是人，就一定帶有點主觀性，而現行最權威的醫學機構就是世界衞生組織，世衞卻認為中國沒有刻意隱瞞新冠肺炎疫情，甚至特朗普在國家的疫症未流行前，也曾稱讚中國抗疫工作表現良好。如此一來，這樁官司就已可定性為證據不足，可以休矣，根本沒值得再討論的空間。

雖然特朗普後來改口，在美國未爆發疫情前，他盛讚中國，待自己國家出現大爆發後，卻指摘中國散播疫症，但此舉一望而知，是在玩弄政治手段，試圖轉移視線。美國的民智如果夠高，對管治者如此侮辱他人智慧的舉措理應一笑置之。豈料，他們竟然盲目跟從，打算去掀起一場沒有結果的官司，美國的民智低落至此，只能讓人喟然慨嘆！