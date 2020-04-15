黑暴和疫情夾擊下，香港社會亂成一窩粥！近來加上樓上吧及假難民兩個毒瘤急速惡化，廢柴政府如不正視，香港萬劫不復矣！樓上吧氾濫成禍，本報幾乎日日提醒政府，切勿埋首沙堆做鴕鳥，當乜都睇唔到！

日前南亞兵團港九新界為非作歹，毆鬥、劈友、搶錢、非禮樣樣齊！依家惡搵食，搶劫案多咗，日前尖沙咀凌晨有南亞漢登乘的士，着司機駛前停車等待同鄉，趁機擸走約值一萬八千元嘅財物逃走。之前，又有一名戴口罩嘅南亞裔男子夥同本地同黨，打劫灣仔一名鳳姐，掠去近四萬元財物。另外，於疫情期間，假難民四出盜取「柴米油鹽」，超市成為目標偷竊焦點！

自去年黑暴以來，政府及警方只集中應付反修例風波及新冠肺炎疫情，令警力下降，南亞假難民因而有機可乘，「趁你病攞你命」。然而，政府這麼多年來坐視不理，任由治安毒瘤惡化，先至係癥結所在！

北宋文豪蘇軾說，「天下之患，最不可為者，名為治平無事，而其實有不測之憂。坐觀其變而不為之所，則恐至於不可救」。蘇東坡評論的是西漢初年景帝時期嘅政治改革家晁錯削藩這一歷史事件。作者一開始就指出天下嘅禍患，最難以解決嘅，莫過於表面上平安無事，實際上卻存在着難以預料嘅隱患。景帝時，藩王坐大，嚴重威脅中央。晁錯削藩動手過快，下手過猛，直接導致「七國之亂」而最終被殺。

晁錯削藩動機冇錯，蘇東坡指他缺乏堅強意志和臨危不懼嘅精神，挑起大難卻又只想保全自身，可謂自取其禍。用當今的話說就是「議而不決」和「為官避事」。晁錯未能「成大功」實咎由自取。然當今特區政府，沒有晁錯的顧慮，樓上吧只要不發牌，無牌經營者則嚴打取締之；至於假難民，短期要設收容中心，長期退出公約！可惜廢柴政府自綁雙手乜都唔做！吹脹！