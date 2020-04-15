美國飽受新冠肺炎打擊，至今逾五十八萬人染疫，約二萬二千多人死亡，總統特朗普要打疫戰，也要打選戰，更不顧一切打口水戰，借抗疫去掩飾應對疫症的不濟，不談他個人抗疫的能耐，也不論美國醫療體制的脆弱，就是找幾個箭靶去針對，企圖挽回聲望。過去總統競選連任時，均用開戰或狙擊恐怖分子行動而獲取連任，今回特氏打疫戰，至今看不出他能撈到油水。

近期特氏找來兩個對象替他卸膊疫戰不力，一是把爆疫責任大力推到內地，不停說「武漢病毒」、「中國疫症」，更揚言追究責任，會連同其他受疫症損害的國家，向中國追討損失。

另一個就針對世界衞生組織總幹事譚德塞，批評世衞「以中國為中心」的做法，指斥美國去年向世衞捐助約四億美元，中國只捐助四千二百萬美元，但世衞事事都按中國的取態去做，對美國及全世界都不公平，批評譚德塞的做法是政治取態。

特氏不停找藉口卸膊，目的就是不想國民將抗疫不力責任歸咎他身上而影響連任。糾集其他國家向內地追討爆疫責任，也屬口號的口惠而實不至。有國際法庭以來，從沒有這個訴訟名目，各國也害怕不知道何日「君體也相同」，自家爆疫就遭人追討，特氏要實踐這個沒案例的追討如泥牛入海，永無消息。

針對譚德塞的理據更站不住腳，不是斥資愈多就能控制國際的衞生組織，要有醫學理據，今日內地控疫穩定反映抗疫方法正確，經驗需提供給其他國家採用，絕不吝嗇，未來的目標也是一樣。特氏對世衞怨氣未消，更企圖借勢欺壓世衞以提高他的聲望，使出控制其資金的法門，美國去年提供約四億美元作資金，是最大來源，認為不尊重美國就閂水喉，但阻不了世界潮流需要國際衞生組織的運作，各國捐助必能維持世衞繼續發揮功能，美國勿再夜郎自大目空一切。