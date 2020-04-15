近日公民黨立法會議員陳淑莊涉嫌違反「禁聚令」，聲稱以議員身份出席業界會議執行職務。在疫情如此艱難的時刻，任何多於四人的聚會均須避免，真想不到為何陳議員堅稱沒有錯誤，實在令人異常遺憾。

事緣政府頒布嚴謹的《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（俗稱「禁聚令」），目的在於限制市民日常社交距離，減低人與人傳播病毒的風險，而當局亦曾聲言會嚴厲執法。然而陳議員無視政府已頒布的法規，據報道於四月二日晚上在一間酒吧內聚集，人數多達約四十人，她事後更聲稱以議員身份出席公務會議，企圖掩飾已涉嫌干犯相關法規的行為。

有報道稱，肇事酒吧當時只將鐵閘拉下一半，亦見內裏有侍應招待，不少人在喝酒聊天，而現場似乎不太似是會議場地。事實上，以今時今日的科技來說，開會是否真的需要親身在場參與？學生能在家中網上學習；生意人能在線上集體會議，何苦陳議員要「深入險境」而置自己的安危及法律不顧？

不論陳議員的法律知識水平如何，她的「酒吧會議」討論何事，最基本能夠確定，就是她政治敏感度及守法意識嚴重不足。陳議員在議會內要求他人留在家中，否則對不起前線醫護人員，而自己居然出席一個多達約四十人的聚會，即是規例所限的約十倍人數。作為一個立法會議員，她又如何要求他人遵守法律？

不過陳議員所屬的政黨，也許不太在乎法律的存在，其成員甚至說出青年人犯法留案底，會讓人生變得更精彩的歪論，實在令人匪夷所思。的確，去年發生多場的暴力違法事件，或者會讓人誤以為犯法不外如是，增加群眾以身試法的風險。但犯法就是犯法，犯法便須負刑責，我們必須要有法治守法的精神。作為有法律背景的人士，更不能帶頭破壞法治。

當局在陳淑莊「酒吧開會」事件發生後作出聲明，指議員在議會以外其他場合參與的群組聚集，不屬獲豁免的類別，意指陳議員已涉嫌干犯「禁聚令」相關法例。可惜在證據如此充分的情況下，當局仍沒有即時採取檢控行動，在疫情嚴峻下發生這樣情況，總令人有點拖拖拉拉、費時失事的感覺。若然當局「只立法、不執法」，必然會讓市民質疑相關的法例，進而打擊削弱現時防疫抗疫的成果。

陳議員作為政治人物，亦是執業大律師，更需要為自己行為承擔政治及法律責任。看看新西蘭的衞生部部長，當其違反「封城禁令」後，即主動道歉並請辭。此乃是政治人物承擔責任應有的做法。看看香港警方及食環署已向食肆提出的十四宗「禁聚令」檢控，法律面前，人人平等。可惜陳議員到目前為止，還在找藉口砌詞狡辯，推搪當局措施指引未夠清晰。

公眾都希望陳議員能真誠向公眾交代酒吧開會事件。現網上有人戲稱陳淑莊為「酒吧莊」，諷刺其嚴人寬己的行為，並要求她引咎請辭。為了醫護人員、社區大眾，我們需要恪守防疫規定，防止社區疫症爆發。