功夫茶：派錢救命係咁拖　學吓澳門新加坡

一場新冠肺炎如海嘯一般摧枯拉朽，打工仔飯碗不保，在失業怒潮中唔係沒頂，就係嗌救命！阿哥，你唔使識乜嘢經濟學，功夫茶畀個數字你睇，就知昔日車如流水馬如龍嘅香港，依家變成月光光心慌慌，市道靜如深海，旅遊業死翹翹！自三月二十五日起，禁止從海外抵港嘅非香港居民入境後，下跌至每日只有約三百個旅客來港，踏入四月初仲悲壯，每日旅客量跌至唔夠一百人！

四月，耶穌受難也有復活嘅時候，而香港旅遊業斷崖式直下三千尺，按年跌百分之九十九！旅發局就話正積極籌備推動香港旅遊業復甦計劃喎！鬼咩，即使你識蜈蚣彈又如何？百業蕭條，民生凋敝成咁，會飛都冇用喇！冇靈魂政府救急又衰過喃嘸，你睇一橋之隔嘅澳門，又提前派錢又派合共八千蚊嘅電子消費券，香港呢？滿城盡是徬徨客，政策一時一樣，愈補愈漏，扶貧唔到位，最慘仲要歎慢板，派嗰一萬個大洋，大眾市民淨係見到本報有個靚女笑口盈盈揸住十張金牛如玩魔術啤牌，而基層望住紙上金牛興嘆，如困在籠中餓狼，齋𥄫美女纖手散開嘅十張簇新金牛，口水滴嗒滴嗒流到乾晒，雙眼紅筋暴現卻又不是自己可以使！天啊，這是何等折磨人吖？

嗱，今趟疫情史無前例，全球政府出招救市紓困無不加強力度，「揼本」在所不惜，救市救民如救火，一定要快！快！快！若然慢如蟻躝，火燭車到埗，人都已冚家富貴升仙見緊玉皇大帝咯！呢，冇靈魂政府抗疫防疫慢九拍，失業人士完全冇份之餘，派錢救手停口停嘅打工仔又係行蓮花小碎步，認真攞命！

呢個政府真係廢，振經濟過晒鐘玩失蹤！保就業聲大大冇貨賣！派錢衰過龜爬，好心唔好話自己有乜「創科局」啦，又認屎認屁係「智慧城市」，盞笑死人冇命賠！喂，擘大雙眼睇吓濠江居民，原本七月派一萬或六千元畀當地居民，已提早今個月發放！仲有吖，澳門政府又再宣布向當地合資格僱員發放共一點五萬澳門元現金資助，又將消費補貼加碼，相關款項最快下月就到市民手上！

各位街坊，轉睇吓新加坡啊，人哋政府推出三輪紓困措施，最令功夫茶刮目相看嘅係，佢哋向成年國民派發相當於三千二百港元嘅「應急錢」，這頭聲音揚起，嗰頭直接落袋，一周後錢已直接存入其國民銀行戶口，呢啲就叫「真應急」喇！

而香港派嗰一萬個大洋，隨時七月都未見影！至於資助企業出糧，下月底先接受申請，六月先發放，蚊都瞓蛇都死。以廢官做嘢之甩漏，到真正派錢時，閣下或許已餓到冇力攞咯！