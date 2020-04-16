正論：國家安全為重　法律豈能擋路

國家安全是一國之本，是至高無上，法律理應維護國家安全而不是阻礙國家安全，司法在國家安全面前也要讓路，可惜香港恰好相反。由佔領之亂到反修例黑暴，從來沒有一個暴徒、政客或黑手遭重判，港府有法不依，執法不嚴，司法獨立淪為司法獨大，外部勢力如入無人之境，國家安全無從談起。昨日是「全民國家安全教育日」，香港中聯辦主任駱惠寧直指「該制訂的制訂，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行，決不讓香港成為國家安全的風險口」，預示中央對法治亂象已忍無可忍，在港建立維護國家安全制度勢在必行。

無獨有偶，澳門中聯辦主任傅自應亦發表題為「堅持總體國家安全觀，統籌傳統安全與非傳統安全，推進『一國兩制』事業行穩致遠」的專題文章，提到「澳門社會各界需要站高望遠、居安思危，牢牢把握總體國家安全觀的根本要求，堅決防範和打擊任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威，以及利用澳門對內地進行滲透破壞的行為」。港澳中聯辦罕有同時就國家安全發聲，顯然不是無的放矢。眾所周知，澳門這一制行穩致遠，抗疫成效顯著，被喻為「一國兩制光輝典範」，是國家安全的助力而非阻力，傅自應與其說是勉勵澳門，不如說是警惕香港別成為國家安全的風險口。

事實上，自中聯辦今年初完成人事任命後，一改過去的被動作風，近日頻頻主動出擊。駱惠寧點出香港種種亂象，嚴詞批評「香港維護國家安全的制度不夠完善，不少港人的國家安全觀念相對薄弱，香港在國家安全方面始終是突出短板，關鍵時刻會成為致命隱患」。他特別提到黑色暴亂令香港法治核心價值遭受極大衝擊，嚴重破壞香港安定繁榮，嚴重挑戰「一國兩制」底線，「違法得不到應有懲治，引來的會是更多的效仿；侵蝕法治的『蟻穴』得不到清除，摧毀的將是國家安全的『大壩』，損害的將是全體香港市民的福祉」，可謂擲地有聲。

顯而易見，「違法得不到應有懲治」、「香港維護國家安全的制度不夠完善」，正是國家安全的心腹大患，也是一切亂象之源，而造成這種局面，歸根究柢是本港法治存在漏洞，執法的人刻意錯誤理解一國和兩制的關係，甘心充當外部勢力代理人，將司法獨立當成司法獨大，以《基本法》凌駕《憲法》，執法量刑從來沒有從國家安全的高度出發，甚至同反中亂港者沆瀣一氣。

君不見，佔中四十八名主要搞手之中僅九人被檢控，而這九人不約而同獲輕判，佔中金主和黑手壹傳媒黎智英更一直逍遙法外。佔中對香港遺害之深不言而喻，反修例黑暴正是佔中餘毒的總爆發，司法充當反中亂港者的保護傘，違法得不到應有懲治，黑手沒有被清除，外部勢力予取予求，國家安全當然無從說起。昨日又有一宗侮辱國旗案判刑，被告僅被判社會服務令，反映了司法是否維護國家尊嚴的冰山一角。

更不堪的是，《國歌法》、《二十三條》立法等俱是港府的憲制責任，但回歸至今依然未能立法，讓國家安全留下巨大缺口。立法會內會為了阻撓立法，復會半年來不斷拉布，至今連正副主席都未能選出，擺明就是挾兩制以阻一國。反對派自恃有外部勢力撐腰，有港英餘孽護航，做盡一切危害國家安全之事，完全不將中央放在眼內。既然中央已清楚明白問題癥結是「違法得不到應有懲治」，出手撥亂反正、堵塞漏洞就是應有之義。

忍無可忍，毋須再忍。繼早前駱惠寧藉《基本法》頒布三十周年，引用清代文學家鄭燮《竹石》詩句：「咬定青山不放鬆」、「任爾東西南北風」，撰文暗示不管反對派有「東西南北風」撐腰，也不管「東西南北風」如何干預香港事務，中央也決不退縮的決心後，中聯辦和港澳辦日前又齊轟反對派政客「政治攬炒」，有違議員宣誓誓言，構成公職人員行為失當，予以強烈譴責。兩辦一再強硬表態絕非巧合，中央已醒覺不能再將「五十年不變」當成「五十年不管」，不能再放任外部勢力及其代理人興風作浪，這些問題必須面對和解決，現在先禮後兵，倘外部勢力代理人仍不知收手，不肯重回正軌，下一步必會有所行動，大家不妨拭目以待。

總而言之，悠悠萬事，國安為大。美國連制裁華為都說成是國家安全問題，中央要求香港履行憲制責任維護國家安全，對香港落實全面管治權，完善法律，堵塞漏洞，根本就是天經地義，理所當然。須知道，香港問題已不僅僅關乎特區繁榮穩定，而是關乎國家主權安全和整體發展利益，尤其是疫情衝擊全球，大蕭條迫在眉睫，香港人必須認清形勢，與國家走共榮之路。