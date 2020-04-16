世界視線：美國向世衞開刀　特朗普卸責徒勞

美國總統特朗普宣布，美國將暫停向世界衞生組織提供資金，原因是要就應對新冠肺炎疫情的失誤，向世衞問責云云。特朗普「斷供」世衞，此舉受到國內不少醫學團體的批評。美國醫學會日前發表聲明，指在一個世紀以來最嚴重的公共衞生危機中，停止向世衞撥款，是朝錯誤方向邁出的危險一步，將使全球抗擊疫情變得更困難。

特朗普懶理專業團體建言，堅持要向世衞「大開殺戒」，說穿了無非為了國人對其抗疫反應遲緩的批評。《紐約時報》日前報道，特朗普政府由發現全國第一例新冠肺炎確診病例，到採取積極行動應對危機，足足花了近兩個月的時間。美國過敏與感染疾病中心主管福奇其後亦承認，早在二月中已建議特朗普在全國範圍實施社交距離措施，只可惜言者諄諄，聽者藐藐。

特朗普對福奇揭穿皇帝的新衣窩了一肚子火，但福奇歷任多屆政府的衞生官員，民望超高，現在將其炒掉，恐添煩添亂，得不償失，反觀劍指世衞「誤導」以及「偏袒中國」，為自己失職遮羞的同時，喚起美國人對「霸權旁落」的焦慮，一石二鳥。

諷刺的是，在美國媒體幾乎一面倒「逢特必反」的氛圍下，不少人為世衞「主持公道」。《華盛頓郵報》一篇評論文章的標題直截了當：世衞組織毋須為特朗普抗疫準備不足負責。文章指出，早於今年一月九日，世衞便警告中國境內由新型冠狀病毒引發的病症。一月下旬，世衞指出新冠病毒能人傳人，比季節性流感更易傳播，且死亡率高四十倍。特朗普政府反應遲鈍，還可從橫向層面作比較。南韓跟美國幾乎同一時間錄得死亡個案，但前者積極抗疫，結果南韓的全國感染數字不僅只有美國的五十分之一，死亡率亦只有三分之一。

事實上，即使從最功利「美中爭霸」角度考慮問題，美國雖說是世衞的最大「金主」，但每年捐款亦僅約四億美元，北京絕對有能力且有意願填補空缺，美國在短時間內另起爐灶殊非易事，結果只能坐視中國進一步增強國際影響力。