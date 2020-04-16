神州觀察：綏芬河疫情告急　防輸入考驗工夫

就在湖北武漢市四月八日全城解封的同時，遠在東北邊陲的黑龍江綏芬河市宣布再度封城，及關閉與俄羅斯接壤的邊境陸路口岸，因當地已愈來愈淪為境外疫情輸入的突破口，加之自身防疫資源十分有限，很可能重蹈武漢覆轍，隨時再釀各種人道災難。

據國家衞健委疫情通報，截至本月十四日，綏芬河市確診新冠肺炎輸入個案已有三百多宗，超過湖北省目前確診人數，兩者之間更呈此長彼消之勢，差距正在拉大。更要命的是，湖北確診個案多是早前的本地庫存，買少見少，而黑龍江卻需面對無休止的境外輸入疫情，且該局面只有到外國疫情消失才會從根本上得以扭轉。當中又以接壤俄羅斯的綏芬河市最為嚴重，自本月四日以來連續出現雙位數輸入個案，當局不得不緊急調派專家組及防疫物資進行支援。

按照綏芬河市代市長王永平的說法，當地防疫壓力非常大，綏芬河是一個只有七萬人口的小地方，全市符合集中隔離條件的酒店只有十五間，房間總計未夠一千個；但從內地對入境人員實施集中隔離政策以來，當地累計有近兩千五百人入境，一個隔離周期就需要兩千多個房間，遠遠超出承載能力。再算上各地陸續前來支援的醫護隊伍，使得本就捉襟見肘的酒店資源更形緊張，目前甚至連為部分醫護提供輪休的地方亦難落實。

如今更大的擔憂，則是當地醫療救治及防疫能力不足等問題，天殘地缺的格局已經擺在眼前，會否陷入武漢封城初期的混亂狀態尚不好說，一切就看當局有否從之前的抗疫工作中學到足夠的經驗教訓。按說當下情形應比武漢疫情大爆發時好上許多，至少不需全國上下省吃儉用，捂着傷口支援；況且當局已有餘暇援助外國抗疫，火力全開支援綏芬河應該不是難事，更不該讓當地再現床位不足、民眾排隊等死的人道悲劇，否則如何也說不過去。

事實是，當局從國內疫情爆發之初就信心滿滿，宣稱自沙士以來已經成功建立有效的疫情直報系統，並一度令民眾信以為真，結果各界也都看到了，又是玩弄瞞報真相、消極抗疫那一套。如今在全國民眾付出巨大犧牲代價下，終於換來疫情向好局面，並已轉入「外防輸入、內防反彈」的新階段，當局又在按捺不住地開始宣揚抗疫成功經驗，又要武漢人民感恩政府，又要全世界感謝中國，那麼境外疫情倒灌剛好是一次考驗當局防疫真工夫的良機，儘管拿綏芬河來試。

接下來很可能整個黑龍江省都要全力應對境外疫情輸入，這亦是由自身地理位置決定，避無可避，端看當局是現在就行動，還是等疫情氾濫時，才又慌忙向外界求援。