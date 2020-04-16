香港的經濟形勢不佳，今年境況可能比二○○三年沙士時更壞，失業人數會大增，由於企業倒閉和虧損，高失業情況不會是短期。今年畢業的大學生，本因反修例暴亂，不少企業不敢僱用，就業不容易，如今加上新冠肺炎疫情與經濟衰退，他們更難找到工作。而疫症打擊和政府政策轉趨強硬，他們也不能再輕易出來示威暴亂，又不用上課，變得無所事事，也無所作為，或許只能宅在家裏。

假如像他們這樣的「革命青年」無法就業，也不能革命，困於香港也受着二十三條立法和國安法的未來威脅，不可能再重複去年的暴亂，或許，他們最佳的出路就是出走台灣。他們崇尚的是香港歸英歸美，但英、美難去，英、美政府資助香港暴動作反可以，要大批收容這批「革命暴徒」卻不可能。相反，去年年底便已有不少革命青年到台灣暫時就學，逃避香港政府追緝；台灣再收容這些在港沒法就業也沒法作反的革命青年，機會較大。

他們出走台灣，一是還可以上學，台灣百多家大學正缺乏學生，中國大陸學生今年開始亦禁止往台升學，台灣的大學不少研究所更因為缺乏學生和收入而瀕臨倒閉，香港這批大學生正可補上。二是台灣的學費、生活費低於香港。三是這些革命青年追求「港獨」，正可與台灣的「台獨」分子合流，異地革命，實踐其政治理想。

不過，這樣的轉移也有其他考慮，一是在台灣升學便沒有香港政府的資助；二是在台灣畢業後，可能比在香港更難尋找工作，工資也遠低於香港；三是台灣已是人浮於事，是否願意讓香港這批人來加劇本地青年的競爭壓力？四是台獨支持港獨是香港的港獨，不是台灣的港獨，也不會輕易接受香港來的人參加他們的台獨政治。

或許香港這些出走的革命青年，在台灣最佳的出路是開咖啡店、打散工，或是讓香港的父母供養，在台灣的山水之間洗盡鉛華，安貧樂道。

對香港這個移民城市而言，去掉這批不知所謂的革命青年，香港便可以收拾心情，重新建設，免除政治干擾。事實上，這兩、三年香港大學出來的學生，政治可信任程度不高，對香港缺乏歸屬感，讓他們大批轉移台灣來帶出新風氣，香港可少了政治隱患。而他們離去，也並不構成香港人才短缺，正好廣招天下英才，特別是在內地升學的學生全面回流，香港可擇優而選，這便是汰弱留強，改造香港青年的人才結構。

大浪淘沙，對香港與中國都是好事，也讓台獨見識港獨青年的能量。