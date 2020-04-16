中國控制新冠肺炎疫情之後，一切逐漸恢復正常，反觀世界各地疫情依然嚴峻，歐美情況尤其不堪，單是美國的確診病例就佔了全球三分之一，死亡人數更是高踞世界榜首。於是乎，美國等西方輿論繼批評中國隱瞞疫情後，又開始質疑中國的數據，認為確診病例和死亡數字不可能這麼低。很明顯，當中頗有一種酸溜溜的味道，許多老外始終不肯摘下有色眼鏡，自己抗疫無能，眼見中國迅速控制疫情，自然羨慕嫉妒恨。

其實疫情早已逆轉，歐美才是重災區，也是散播病毒的主要源頭，中國根本沒有理由更沒有必要隱瞞數據。正如防疫專家鍾南山所說，若疫情數據是假的，中國就不可能復工復產，「這個做不了假，愈往後愈看到事實」。沒錯，事實是最好的證明，中國城市陸續解封，開始恢復正常運作，而歐美依然亂成一團，美國政客更為何時解封而爭吵不休，特朗普要求盡快復市，州長們群起抗議，各懷鬼胎，醜態百出。

對中國來說，關鍵在於做好自己的事情，老外說甚麼並不重要，他們對中國猜疑、誤解、詆毀、抹黑，不過是傲慢與偏見的心理作祟罷了，不值一哂。正所謂，不招人妒是庸才。隨着中國不斷崛起，國力日益強大，西方的猜忌只會愈來愈深，這是很正常的，中國人既不能妄自尊大，也不必妄自菲薄。尤其是經過這場疫症的考驗，中國治理體系的優越性更加明顯，中國人面對災難時齊心協力的特點也更加突出。反觀西方體制問題叢生，各國自私自利，政客爭相卸責，所謂的民主自由人權，統統拋到九霄雲外去了。

總而言之，病毒沒有國界，不分種族，不分政治體制。美國與其一味甩鍋中國，質疑中國數據，不如面對現實，盡快想辦法收拾殘局。畢竟時代不同了，空喊民主自由人權已解決不了任何問題，中國需要睜眼看世界，世界更需要睜眼看中國。