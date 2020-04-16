特區立法會長年被泛民「拉布」玩殘，去年中又受到示威衝擊停開進行維修，十月復會，內務委員會至今召開十四次會議，仍然未能選出主席，導致十四條法案未能審議，逾八十條附屬法例未及跟進。立法會癱瘓，政府多個大型工程撥款一拖再拖，嚴重影響各行各業的生計，工友們手停口停，家中黃口無飽期，瀕臨糧盡絕望，冤有頭，債有主，當然會認清楚靠害他們的議員。

公民黨立法會議員郭榮鏗近期成為眾矢之的，負責主持內會主席選舉卻助紂為虐，造成拉布拉不完，主席選不到。港澳辦和中聯辦日前先後發稿，譴責郭榮鏗及反對派議員拖延選出內會主席，是違反議員宣誓，涉嫌公職人員行為失當。各界力促政府追究其法律責任，甚至取消議員資格。

泛民主派沆瀣一氣，反駁兩辦干預香港事務，違反《基本法》，高呼「一國兩制」已死云云。這番話出自泛民口中，確實是賊喊捉賊。若兩制壽終正寢，反中亂港的議員「必記一功」。另外，無能政府也是幫兇，縱容反對派勾結外部勢力搞亂香港，從來沒有認真對付，現在反而要京官主動開口，實在情何以堪。

泛民在立法會是少數派，票不如人，受制於人，本應無話可說，卻整天以弱者姿態示人，以顯示拉布是迫不得已，博取市民同情。但一次又一次的拉布行為，癱瘓立法會，證明泛民「攬炒」包藏禍心，林鄭說「鐵證如山」，其實說得遲了。拉布只有破壞，毫無建設性，作為議員，這是最可恥的政治手段。黑暴和疫情夾擊，香港百廢待興，救市還來不及，反對派還要踩多腳，居心險惡，政治凌駕民生，置七百萬人福祉於不顧，不用任何審判，在道德上已是滔天罪行。至於刑事罪責，執法部門當然要跟進調查，絕不可姑息。可是案件若去到律政司，會不會又上演「執法拉人，律政司放人」的鬧劇呢？