新冠肺炎疫情席捲全球，至今未見稍歇。雖然內地不少工廠已復工，各城市的交通也日漸恢復正常，但政府依然保持警惕，要求國民保持人際距離，市民就算上班出街仍然戴上口罩，學校陸續復課，但未見鬆懈迹象，外地人進北京仍然多重限制，他們眼中的疫情其實未曾過去。

歐美各國呢？大家都說疫情已經到了高峰，回落有望，但確診和死亡人數仍見增加。所謂疫情開始穩定，受到控制，是因為醫療用的保護衣、口罩、測試劑、呼吸機等，現今算是供應足夠，沒有疫情開始散播時的物資缺乏、手忙腳亂。

香港抗疫措施雖然備受批評，但看來仍然比歐美處理得宜。香港一直不避檢測，確診後感染者迅速得到醫院照顧，有懷疑案例都起碼加以監察，或安排家居隔離，或送去檢疫中心，大部分確診者都能找出感染來源，圍堵阻截感染源頭算是做得不錯。

有西方傳媒拿南韓、新加坡、台灣和香港防疫的手法和效果，與歐美的應變手法作比較，覺得前者處理得比後者出色。就拿美國東、西岸兩個港人比較熟悉的地區為例，與香港比較：紐約州人口八百萬，確診約二十萬，死亡逾一萬；三藩市灣區人口八百萬，確診四千多，死亡一百多；香港人口七百五十萬，確診一千多，死亡四人。三地之間人口相若，無論確診人數和死亡人數都有顯著差別，所以他們想了解是否東西方的文化差異，導致不同的抗疫結果。

他們指出我們的幾個特徵，認為可能是重要影響因素，例如東方人習慣服從，政府命令一出，人民紛紛遵從，不如歐美人士比較獨立，不肯服從命令，習慣鑽空子。另一原因是可能我們有處理沙士的經驗，一旦出現疫情，人人配合預防，例如勤洗手、主動戴上口罩。而歐美人士一向排斥戴口罩，結果導致病毒飛沫傳播。他們提出的另一個文化因素，是他們之間見面習慣握手、互相擁抱，甚至親吻，不如我們習慣拱手點頭，也增加他們的感染機會。

我覺得他們指出的社會文化特徵其實很勉強，以香港為例，習慣服從無從談起，仍有不少人拒絕遵守隔離令，擅自外出活動；雖然政府勸喻市民留在家中，不少人依然扶老攜幼，趁復活節假期往郊外和離島去擠，而旺角、深水埗到處人潮。

看美國紐約州與三藩市灣區兩地比較，都是美國城市，處理疫情結果竟然出現這麼大差別，是否可能有其他因素，例如政府是否有足夠的警覺性、對抗疫的準備是否充足，所以抗疫結果明顯有別？