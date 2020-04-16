「歌神」許冠傑出山為香港打氣，日前舉行了一場網上直播演唱會，並捐出廿五萬元予琴行的失業員工，出心出力出錢，無非希望香港人在疫情之下開心一點、團結一點。詎料一件好事又被港獨小學雞上綱上線、肆意批評。

剛從美國「逃疫」返港的羅冠聰，除了質疑歌神「真的有叫座力嗎？」，更硬要將演唱會拉上政治混為一談：「靠能力的向上流動變成親中親共的分贓犒賞遊戲，後生仔在街頭以血汗換取尊嚴的未來，所謂團結向前，也變成強權用來使市民噤聲的符號」，直斥歌神「離地」。結果有關言論一出，激起如暴潮洶湧的批評，羅冠聰抽水抽着火水，惟有急急在「臉書」補鑊，加番句「懷緬舊香港或欣賞歌藝完全無問題，如果激勵到大家向前行亦是好事」，可謂𤓓到爆。

其實，羅冠聰的言論正好反映了當今年輕人的自以為是、心胸狹隘、見識淺陋。羅冠聰本身是大陸新移民，家住公屋，受惠於九七後的新移民政策，得到很多資源，以為一切理所當然，甚至是社會和政府「欠咗佢」，卻不想想今日得到的機會，正是由許多「許冠傑們」奮鬥得來的成果。香港不是一下子就有今日的繁榮，許冠傑成長的年代，公屋連廁所也沒有，十口八口之家擠在細小的板間房，但沒有人會埋怨政府「欠咗佢」，更沒有人會走上街頭打砸搶燒，有破壞無建設。羅冠聰這一代坐享其成，卻將上一輩人的努力當成一文不值，罵一句「離地」、「廢老」，就以為好IN、好了不起，這不是自以為是、心胸狹隘、見識淺陋是甚麼？

最可悲的是，成長於港英一代的「離地廢老」沒有忘本，今日成長於回歸的一代卻數典忘祖。羅冠聰得到美國一些甜頭就自覺高人一等，平時隔岸觀火指手畫腳，疫情來襲則仆返香港唯恐不及。「漢兒盡作胡兒語，卻向城頭罵漢人」，正是他這代人的寫照。