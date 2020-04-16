過去幾年，要數本欄出現頻率最高的關鍵詞，可能就是「判斷力」。這種能力當代社會最缺，不少問題都是由此而生，故不惜喋喋於此。

如果處理新冠肺炎疫情是一場比賽，中國與西方較勁，前者可謂技術性擊倒對手。西方輸了比賽，國民卻要賠上許多性命。至今為止，中國官方公布在疫症中死亡者三千多人，權當實際數字會較多，多出十倍好嗎？即使如此，還是遠比西方地區為少，單計美國，最後恐怕就得賠上六萬條寶貴性命。這就是一場比併判斷力的賽事，原來判斷力好壞，是關乎生死的大事。

新冠肺炎疫症最初露出苗頭時，中國政府反應緩慢，處理欠佳，但是很快就能修正，馬上開動全國最精明的判斷頭腦，將疫症源頭之地武漢封鎖。因抗疫而將一座過千萬人口的城市堵住，世界歷史上不曾有過，其時不少西方政客、媒體期期以為不可，甚至冷嘲熱諷，認為中國走了一着錯棋。

後來疫情傳至西方，多處地方卻要抄襲中國模式，紛紛封城，不惜打倒昨日之我。但是他們就連抄襲也拙劣過人，行動遲緩，致令病者、死者纍纍，比併判斷力的第一輪交鋒，西方完敗。

抗疫工程開展後，中國「大腦」洞悉全局，臆測屢中，一切都在掌握。一月二十八日，疫情看來還像野火燎原、無法收拾時，中國工程院院士鍾南山一錘定音，告訴你確診者的增幅將在七至十日內見頂，後來他更補充說，疫情將在四月結束，中國不會有第二波爆發潮。

結果，中國的新冠肺炎確診人數在二月五日公布的數字見頂，之後果然逐步回落，如今市面基本上已經復原。反觀美國，一時說會有二十多萬人亡故，一時又說只會有六萬人，主事者完全不能看清局面，猶如盲頭烏蠅，其不敗者，幾稀矣！