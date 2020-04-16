新冠肺炎如海嘯般襲擊全球，今次疫情的危害遠超沙士，若歐美未能盡快控制，世界陷入經濟衰退危機的可能性將愈來愈大。

事實上，各國封城鎖國以防疫症蔓延，餐廳、商店不開門，公共活動幾乎完全停頓。病毒導致的不是一個國家嘅停滯，而係全世界，在人類歷史上乃前所未有，強如德國，其醫療衞生系統是世界上最現代化、最有效嘅系統之一，可這個系統中嘅大部分目前已不堪重負，隨着感染確診人數不斷增加，連呼吸機也不敷應用。

一個疫症，暴露了德國醫療衞生系統多年嚟嘅問題，以盈利為導向嘅醫院融資隱患，長期缺乏護理人員。德國總理默克爾和政府被指摘做得太少，採取觀望態度與試圖控制經濟後果有關，結果新冠病毒殺德國一個措手不及！

今次疫情，意大利特別嚴峻，死亡個案逾二萬人排第二，第一是美國。有論者指意大利作為歐盟創始成員國之一，在疫情面前卻未有獲得來自盟友嘅有效支援。大難臨頭，各國都如田雞過河各自撐！事實上，歐盟本身嘅制度設計有其缺陷，其內部緊急應變協調中心和民事保護機制，只具備應對單一小規模突發事件嘅能力，像此次海嘯一般嘅疫情衝擊，確實是愛莫能助。

歐盟委員會作為理論上的歐盟中央政府，手上嘅資源無疑極為有限，根本無法給予各國提供醫療援助，各國恐怕只能獨自應對國內發生嘅疫情，「共患難」只是理想，實際是歐洲各國只能大難臨頭各自飛！

今次疫情殺歐美一個措手不及，確如同一面棱鏡，折射出各國關係嘅現狀。而中美關係更多的是負能量，美國一直想藉此次疫症，轉化為推動在經濟上與中國脫鈎的新動力。然而，有學者指出，全球經濟，正從以美國為中心，轉向更以中國為中心的全球化！中國是從「危」中取得「機」也。